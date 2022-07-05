به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد همکاری شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید برای اجرای طرح «توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان» تا ساعتی دیگر در حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و از طریق ویدئوکنفرانس به امضای طرفین خواهد رسید.

میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشور است که در دولت گذشته طرحی برای توسعه آن اجرا نشد اما دولت سیزدهم اقدامات مهمی برای توسعه آن انجام داده که در بخش کوتاه‌مدت، تاکنون افزایش ۶۰ درصدی ناوگان حفاری و به تولید رساندن ۲۰ چاه از چاه‌های حفاری‌شده قبلی انجام شده است.

در برنامه میان‌مدت، به منظور تکمیل توسعه میدان نفتی آزادگان، شرکت ملی نفت در اقدام جدید به دنبال توسعه هم‌زمان فاز دوم آزادگان شمالی و فاز دوم آزادگان جنوبی با یک کارفرمای واحد و مدیریت یکپارچه مهندسی مخزن است.

در اجرای این طرح برای اولین بار به صورت همزمان از ظرفیت بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق توسعه ملی (بانک‌های ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر + صندوق توسعه ملی) و شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی (ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم، مپنا و پتروپارس) استفاده خواهد شد.

این طرح از لحاظ تأمین داخلی منابع مالی با مبلغ ۷ میلیارد دلار، تاکنون بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری چند دولت اخیر محسوب می‌شود.

این طرح همچنین موجب توسعه کم‌سابقه توان تولید داخل در حوزه تأسیسات نفتی و پر کردن ظرفیت خالی سازندگان تجهیزات و پیمانکاران epc و epd خواهد شد.

با اجرای این طرح و در یک دوره هفت‌ساله، تولید نفت میدان آزادگان از ۱۹۰ هزار به ۵۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.