قرارداد توسعه یکپارچه میدان مشترک آزادگان به زودی امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فریدون کردزنگنه امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) در نشست هماندیشی شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای بیمهای با اشاره به اینکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور در گرو مدیریت مطلوب پروژههاست، اظهار کرد: صنعت نفت بهعنوان بازوهای اقتصادی کشور، طرحهای آن نیاز به تأمین مالی مناسب و بهینه دارد.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بهدلیل تحریم، سرمایهگذاری خارجی محدود شده است، افزود: در جریان توسعه شرکت ملی نفت حداکثر تلاش را برای استفاده از توان داخلی برای اجرای پروژهها داشته است.
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت ملی نفت همسو با اجرای سیاستهای دولت سیزدهم مبنی بر بهرهگیری از منابع خدادادی کشور در جهت توسعه متوازن، عدالتمحوری و فقرزدایی حرکت کرد، گفت: نخستین نشست شرکت ملی نفت ایران با فعالان بازار پولی و بانکی کشور بهمنماه سال ۱۴۰۰ با حضور فعالان این عرصه برگزار شد.
کردزنگنه تصریح کرد: مذاکرات در سطوح کارشناسی و مدیریتی بین شرکت ملی نفت ایران و بانکها برای تأمین مالی بانکهای داخلی در طرحهای نفتی کشور آغاز شد.
وی ادامه داد: برای تشکیل شرکت دشت آزادگان اروند با مشارکت هشت بانک و دو شرکت اکتشاف و تولید ایرانی با هدف توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان تفاهمنامهای امضا شد. این شرکت با سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلاری ایجاد شده و قرارداد آن تا یک ماه آینده امضا میشود.
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: همسو با سیاستهای مدیریت شرکت ملی نفت ایران بهمنظور نگهداشت و افزایش تولید با استفاده از ظرفیت فعالان نظام مالی کشور در دستور کار است.
کردزنگنه افزود: با توجه به تجربه موفق همکاری با نظام مالی کشور در اجرای طرحهای نفتی ایران، استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه کشور در تأمین مالی و اجرای طرحهای بالادستی در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: شرکت ملی نفت ایران قصد دارد با معرفی طرحهای سرمایهپذیر و مشارکت شرکتهای بیمه تأمین مالی طرحهای صنعت نفت را اجرا کند و امید است به نقشه راه مناسبی برسیم.
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