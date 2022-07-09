به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری ظهر شنبه در جلسه کمیته برگزاری مراسم هفته تعاون و تجلیل از برگزیدگان هفدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر در استان البرز اظهار کرد: این جلسه به منظور تعیین کمیته داوری جشنواره تعاونی‌های برتر استان البرز با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شده است.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های صادره از وزارت تعاون در خصوص نحو برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر گفت: به لطف الهی و با همکاری همکاران عزیز و تعاون‌گران تلاشگر، امسال تعداد ۱۲۵ شرکت تعاونی در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند و اقدامات مربوط به انتخاب اعضای کمیته داوران، داوری‌های تعاونی‌های شرکت کننده در جشنواره تعاونی‌های برتر در دست اقدام است.

معاون تعاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته از جهت میزان شرکت کنندگان در این جشنواره اختلاف قابل توجهی داشته است و این مشارکت تعاونی‌ها در سایه توجه ویژه به مسائل مربوط به توسعه تعاونی‌های فعال استان بوده است، هم اکنون استان البرز با ۲۴ درصد نسبت مشارکت تعاونیهای شرکت کننده به نسبت تعاونی‌های فعال استان، رتبه چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است که در این خصوص ادارات شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و اتاق تعاون بیشترین همکاری را داشته‌اند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: جشنواره تعاونی‌های برتر با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاونی و تقویت این بخش از اقتصاد کشور به منظور ایجاد اشتغال پایدار، ارتقا سهم اقتصاد تعاونی در تولید ناخالص ملی، افزایش رفاه عمومی و توسعه عدالت اجتماعی و گسترش نقش مؤثر تعاون در سطوح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در سال جاری در سطح استانی و ملی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان ملی نیز در این بخش تجلیل به عمل خواهد آمد.

امیری متذکر شد: استان البرز دارای ۵۰۴ تعاونی فعال در بخش‌های مختلف است که تعداد ۱۲۵ تعاونی در این جشنواره شرکت و به رقابت خواهند پرداخت. ثبت نام تعاونی‌ها در سامانه جامع و هوشمند تعاونی‌ها و تکمیل مدارک و مستندات و اعتبار سنجی و رتبه بندی تعاونی‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه و انتخاب تعاونی‌های واجد شرایط دارای بالاترین رتبه و اعتبار برای بازدید میدانی در راستای انتخاب "تعاونی برتر استانی" از جمله فرآیندهای این برنامه خواهد بود.