۱۲۰ میلیارد کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: مأموران این استان طی ۴۸ ساعت گذشته در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز با اولویت خودروهای شوتی با اقدامات اطلاعاتی انواع کالای قاچاق شامل بیل مکانیکی، دستگاه حفاری، شیلنگ، لوازم خانگی و لوازم تعمیر جواهرات کشف و ضبط شد و پنج نفر متهم مربوطه نیز مورد تحقیقات لازم قرار گرفته و به همراه پرونده به مرجع رسیدگی کننده معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری و موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.