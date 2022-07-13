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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱:۵۱

فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داد؛

۱۲۰ میلیارد کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

۱۲۰ میلیارد کالای قاچاق در استان بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در ۴۸ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: مأموران این استان طی ۴۸ ساعت گذشته در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز با اولویت خودروهای شوتی با اقدامات اطلاعاتی انواع کالای قاچاق شامل بیل مکانیکی، دستگاه حفاری، شیلنگ، لوازم خانگی و لوازم تعمیر جواهرات کشف و ضبط شد و پنج نفر متهم مربوطه نیز مورد تحقیقات لازم قرار گرفته و به همراه پرونده به مرجع رسیدگی کننده معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطر نشان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار سوسنی به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی، از خرید و استفاده از کالاهای قاچاق خودداری و موارد مشکوک را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5538004

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