۳۷۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۲ تیر ماه تا امروز ۲۳ تیرماه تعداد ۸۴۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۷۵ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۶۸ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۲۸۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته سه فوتی داشتیم که دو نفر فوتی قطعی و یک مورد مشکوک به کرونا ثبت شده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۹۳۸ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۵۹۰ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۷۶ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۰۶ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۷۰ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۰ هزار و ۷۷۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.