کرمانشاهیان برای تزریق دز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند

سارا شاه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز فرایند واکسیناسیون کرونا در استان کرمانشاه تاکنون ۹۴.۹ درصد افراد بالای ۱۲ سال دز نخست، ۸۵.۹ درصد دز دوم و ۴۷.۴ درصد دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
وی افزود: به تمام افراد بالای ۱۸ سال در استان کرمانشاه که ۶ ماه از نوبت قبلی واکسن آنها گذشته است توصیه میشود نسبت به دریافت یک نوبت دز یادآور واکسن کرونا اقدام کنند.
معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: افرادی که در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال هستند اگر دچار بیماریهای ضعیف کننده سیستم ایمنی باشند و یا بیماریهای زمینهای شدید داشته باشند نیز در صورت گذشت ۶ ماه از آخرین نوبت میتوانند برای دریافت نوبت یادآور واکسن اقدام کنند.
شاه آبادی با اشاره به اینکه تعداد موارد ابتلاء سرپایی به ویروس کرونا در استان افزایش یافته است، گفت: طی شبانه روز گذشته ۵۰ بیمار سرپایی مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده و ۶ شهرستان نیز در شرایط زرد کرونایی قرار دارند.
وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا کودکان زیر ۱۲ سال، بیان کرد: افراد زیر ۱۲ سال در حال حاضر نیازی به دریافت نوبت یادآور واکسن کرونا ندارند.
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