آیین بازسازی واقعه غدیر در ده زیار کرمان برگزار می شود

هوشنگ انکوتی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: آئین بازسازی واقعه غدیر در راستای ترویج فرهنگ علوی و شیعی همه ساله در روستای ده زیار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هنرمند تعزیه خوان و هنرور از زن و مرد در این آئین همکاری دارند گفت: در آئین بازسازی واقعه غدیر آخرین حج پیامبر (ص) و معرفی حضرت علی (ع) به عنوان وصی و جانشین آن حضرت در محل غدیر خم توسط ذاکران تعزیه خوان به نمایش گذاشته می‌شود.

انکوتی با اشاره به اینکه این آئین برای یازدهمین سال متوالی توسط هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) در روستای ده زیار برگزار می‌شود افزود: مردم روستای ده زیار تلاش زیادی در برپایی این آئین و همچنین مراسم تعزیه خوانی در مناسبت‌های مذهبی مختلف در طول سال دارند و همین امر روستای ده زیار را به عنوان خاستگاه تعزیه در سطح کشور معرفی کرده است.

مسئول هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ده زیار برگزاری جشن بزرگ عید غدیر خم در شب عید خبر داد و خاطرنشان کرد: این مراسم یکشنبه ۲۶ تیر از ساعت ۲۱ در مسجد مقدس حضرت جوادالائمه (ع) ده زیار با برنامه‌های متنوع فرهنگی مذهبی و همچنین برنامه‌های شاد توسط هنرمندان طنزپرداز استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آئین پخت هشت دیگ حلیم نذری نیز در شب عید غدیر انجام می‌شود گفت: وسایل پخت حلیم توسط مردم روستا جمع آوری شده و مردم با نذورات خود اقدام به پخت حلیم نذری در شب عید غدیر و توزیع آن در صبح عید غدیر در بزرگداشت این عید سعید کمک می‌کنند.

آئین بازسازی واقعه غدیر دوشنبه ۲۷ تیر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ در بلوار خروجی روستای ده زیار برگزار می‌شود.

روستای ده زیار از توابع بخش چترود کرمان در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری شمال کرمان واقع شده است.