  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۵

با تاکید سازمان سینمایی؛

فیلم‌های کوتاه و مستند با موضوع عید غدیر حمایت می‌شوند

فیلم‌های کوتاه و مستند با موضوع عید غدیر حمایت می‌شوند

سازمان سینمایی با اجرای طرحی ویژه از تولید فیلم‌های کوتاه و مستند حول محور عید غدیر و مفاهیم مربوط به آن حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، سازمان سینمایی در آستانه فرا رسیدن عید غدیر، عید بزرگ شیعیان و مسلمانان از تولید فیلم کوتاه و مستند با موضوع عید غدیر خم و مفاهیم مربوط به آن همچون ولایت، امامت، فرهنگ شیعی، عدالت‌محوری، آیین‌های شیعی، اعیاد و باورهای شیعیان، وحدت شیعه و سنی حمایت می‌کند.

فیلمسازان و فیلمنامه نویسانی که طرح و فیلمنامه‌هایی در این زمینه دارند می‌تواند با مراجعه به دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نسبت به ثبت طرح‌هایشان اقدام کنند.

این آثار در بخشی جداگانه بررسی و زمینه ساخت و نمایش آنها فراهم خواهد شد.

کد مطلب 5540389
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه