به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، سازمان سینمایی در آستانه فرا رسیدن عید غدیر، عید بزرگ شیعیان و مسلمانان از تولید فیلم کوتاه و مستند با موضوع عید غدیر خم و مفاهیم مربوط به آن همچون ولایت، امامت، فرهنگ شیعی، عدالتمحوری، آیینهای شیعی، اعیاد و باورهای شیعیان، وحدت شیعه و سنی حمایت میکند.
فیلمسازان و فیلمنامه نویسانی که طرح و فیلمنامههایی در این زمینه دارند میتواند با مراجعه به دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نسبت به ثبت طرحهایشان اقدام کنند.
این آثار در بخشی جداگانه بررسی و زمینه ساخت و نمایش آنها فراهم خواهد شد.
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