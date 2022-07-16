بیانیه پایانی نشست جده عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کشورهای شرکت کننده در نشست جده با تاکید بر بر پایبندی به حسن همجواری، احترام متقابل و احترام به حاکمیت و سلامت منطقه‌ای، خواستار ضرورت حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین بر اساس راه حل دو دولتی و طرح صلح عربی شدند.

در این بیانیه همچنین از تلاش‌های اوپک برای ایجاد ثبات در بازار نفت که تأمین کننده منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تضمین کننده رشد اقتصادی باشد، قدردانی شد و رهبران کشورهای شرکت کننده بر حمایت خود از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ممانعت از گسترش آن تاکید کردند.

رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست جده، همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را درخواست و از نقش مثبت عراق برای تسهیل ارتباط و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه استقبال کردند.

رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست جده همچنین بر ضرورت گسترش تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل سیاسی بحران سوریه که حافظ یکپارچگی و حاکمیت این کشور باشد تاکید کردند و خواستار حمایت از حاکمیت، امنیت و ثبات لبنان و انجام تمام اصلاحات لازم برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور شدند.

رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست امنیتی جده بر عزم خود برای توسعه همکاری های مشترک میان کشورها در جهت تحقق توسعه پایدار و مبارزه جمعی با چالش های آب و هوایی و حمایت از ابتکار عمل ها و همکاری تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است که سران کشورهای حاضر در این اجلاس بر محوریت تلاش‌های دیپلماتیک برای آنچه ممانعت ایران از توسعه سلاح هسته‌ای خوانده شد، تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین بر حمایت از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای تاکید شده است.

بر اساس بیانیه مذکور، سران حاضر در این نشست راهکارهای تشدید همکاری مشترک برای تقویت بازدارندگی و توان دفاعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بررسی و بر عزم سران کشورهای مذکور برای افزایش هماهنگی جهت توسعه توان بازدارندگی مشترک در قبال خطرات گسترش سامانه‌های پهپادی و تمایل خود برای استمرار برگزاری نشست‌های سالانه آمریکایی-عربی تأکید کردند.

در این بیانیه از تأکید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر اهمیت شراکت راهبردی برای سالیان متمادی در غرب آسیا استقبال شده و دیدگاه مشترک کشورهای شرکت کننده در خصوص منطقه‌ای که صلح در آن حاکم باشد و نیز اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه را مورد تأکید قرار گرفت.

حاضران در این اجلاس همچنین بر عزم خود برای تقویت تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم و ممانعت از حمایت مالی آن و نیز مقابله با تمامی‌های فعالیت‌های تهدیدآمیز علیه امنیت منطقه و ثبات آن تأکید کرده و آنچه حملات علیه غیرنظامیان و تأسیسات انرژی در عربستان و امارات خواندند را محکوم کردند.

سران کشورهای حاضر در نشست جده همچنین حملات تروریستی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و باب‌المندب را محکوم و حمایت کامل از حاکمیت عراق و امنیت و ثبات آن را اعلام و از نقش مثبت عراق در تسهیل تماس‌ها و اعتمادسازی بین کشورهای منطقه استقبال کردند.

شرکت کنندگان دراین نشست ضمن استقبال از آتش‌بس در یمن، تشکیل شورای ریاستی یمن و اهمیت دستیابی به راه‌حل سیاسی از همه طرف‌های یمنی برای آغاز فوری مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل دعوت کردند.

در این بیانیه، حمایت از تلاش‌های مربوط به حل بحران لیبی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت و ضرورت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در سریع‌ترین زمان ممکن مورد تأکید قرار گرفت و تاکید شد که خروج تمامی عناصر بیگانه و مزدوران خارجی از لیبی ضروری است.

در ادامه بیانیه نیز بر حمایت از تلاش‌های مربوط به تحقق ثبات در سودان و تکمیل مرحله انتقالی و کمک به این کشور برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تأکید شده است.

شرکت کنندگان در این نشست با اشاره به سد النهضه اتیوپی خواستار حمایت از امنیت آبی مصر شدند و حل و فصل دیپلماتیک مسائل برای تحقق منافع همه طرف ها و تحقق صلح و شکوفایی در منطقه را خواستار شدند.

رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست جده در مورد جنگ اوکراین نیز بر ضرورت احترام به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل در مورد حاکمیت کشورهای، سلامت اراضی و پایبندی به عدم استفاده از قوه قهریه و تهدید تاکید کردند و جامعه بین الملل و همه کشورها را به افزایش تلاش ها برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز، پایان دادن به بحران انسانی، حمایت از آوارگان و آسیب دیدگان جنگی و تسهیل صادرات حبوبات و مواد غذایی ترغیب کردند.

شرکت کنندگان در این نشست بر تداوم و گسترش تلاش های برای رسیدن کمک های انسانی به افغانستان و مقابله با تهدید تروریسم در این کشور و تلاش برای دستیابی ملت افغانستان به حقوق اساسی خود در زمینه آموزش و امکانات پزشکی و بهداشتی تاکید کردند.