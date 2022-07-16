تردد هوایی اسرائیل از حریم عربستان ربطی به عادی سازی روابط ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزیر امور خارجه عربستان سعودی مدعی عدم ارتباط اجازه به خطوط هوایی رژیم صهیونیستی برای عبور از حریم هوایی این کشور با برقراری روابط دیپلماتیک بین دوطرف شد.

بر اساس این گزارش، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی مدعی شد که این عبور با برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل ارتباطی ندارد و مقدمه هیچ گونه گام های بعدی نیست.

وزیر خارجه عربستان همچنین افزود که ریاض و واشنگتن هماهنگی بسیار نزدیکی پیرامون موضوع هسته ای ایران دارند.

این در حالی است که شبکه صهیونیستی کان هم روز سه‌شنبه گذشته، از فرود یک فروند هواپیما از مبدا فرودگاه بن‌گوریون، در فرودگاه ریاض خبر داده بود.

بنابراین گزارش، این هواپیما با نام (9H-VCA) امروز با عبور از حریم هوایی اردن، وارد حریم هوایی عربستان سعودی شد و در فرودگاه ریاض به زمین نشست.

این هواپیما پس از سه ساعت از زمان فرود در فرودگاه ریاض، پایتخت عربستان سعودی را به مقصد آتن پایتخت یونان ترک کرد.

این در حالی است که در روزهای اخیر زمزمه‌ها درباره نزدیک بودن توافق عادی سازی روابط میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با نظارت آمریکا، افزایش پیدا کرده است.

ناظران منطقه‌ای گشایش حریم هوایی عربستان سعودی برای ورود هواپیماهای اسرائیلی را یکی از نشانه‌های نزدیک بودن عادی سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو می‌دانند.

رژیم صهیونیستی پس از امضای توافقات عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی فشارها علیه ملت فلسطین را افزایش داده و همچنان با قدرت به ارتکاب جنایات علیه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد.