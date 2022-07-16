  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۱۶

وزیر خارجه عربستان:

مذاکرات با ایران مثبت است/ دست عربستان به سوی ایران دراز است

مذاکرات با ایران مثبت است/ دست عربستان به سوی ایران دراز است

وزیر خارجه عربستان در پایان نشست امنیت و توسعه در جده گفت که مذاکرات با ایران مثبت به پیش رفته، ولی هنوز به هدف خود نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در پایان نشست امنیت و توسعه در جده با بیان اینکه محور این نشست شراکت با ایالات متحده بود، افزود: تلاش برای تحمیل ارزش‌ها بر سایر کشورهای نتایج عکس می‌دهد.

وی افزود: هیچگونه طرحی در مورد همکاری نظامی یا همکاری در زمینه فناوری با اسرائیل در این نشست یا پیش از آن مطرح نشد و طرحی به نام ناتوی عربی وجود ندارد.

فیصل بن فرحان تاکید کرد: مذاکرات با ایران مثبت بوده است ولی هنوز به هدف خود نرسیده است. ما تمایل به برقراری روابط عادی با ایران داریم و دست عربستان همچنان به سمت ایران دراز است.

وی ادامه داد: چیزی به نام ناتوی عربی در این نشست مطرح نشد و من نمی دانم این اسم را از کجا آورده اند.

وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه موضوع نفت به طور ویژه در نشست جده مطرح نشد، افزود: سازمان اوپک پابرجاست و به فعالیت خود بر اساس نیازهای بازار به صورت مطلوب ادامه می‌دهد و ریاض نیز آنچه برای تحقق تعادل در بازار نفت ضروری باشد را انجام می‌دهد.

فیصل بن فرحان ادامه داد: راه حل های دیپلماتیک تنها راه حل تعامل با ایران است، ما به شدت به اقدامات چند جانبه باور داریم و از حل و فصل اختلافات از طریق سازمان‌های بین المللی حمایت می‌کنیم.

وی افزود: بحثی در مورد همکاری دفاعی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل مطرح نشد و مهمترین مسئله‌ای که در نشست جده مطرح شد، مشارکت کشورهای ما در تنظیم دستور کار جهانی برای حفظ منافعمان است.

وزیر خارجه عربستان گفت: تولید ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز حداکثر ظرفیتی است که ریاض به آن دست خواهد یافت.

فرحان اظهار داشت: همه هواپیماهای جهان تا زمانی که قوانین هوانوردی را رعایت کنند، می‌تواند از حریم هوایی عربستان عبور کنند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید 

کد مطلب 5539909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه