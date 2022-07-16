مذاکرات با ایران مثبت است/ دست عربستان به سوی ایران دراز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در پایان نشست امنیت و توسعه در جده با بیان اینکه محور این نشست شراکت با ایالات متحده بود، افزود: تلاش برای تحمیل ارزش‌ها بر سایر کشورهای نتایج عکس می‌دهد.

وی افزود: هیچگونه طرحی در مورد همکاری نظامی یا همکاری در زمینه فناوری با اسرائیل در این نشست یا پیش از آن مطرح نشد و طرحی به نام ناتوی عربی وجود ندارد.

فیصل بن فرحان تاکید کرد: مذاکرات با ایران مثبت بوده است ولی هنوز به هدف خود نرسیده است. ما تمایل به برقراری روابط عادی با ایران داریم و دست عربستان همچنان به سمت ایران دراز است.

وی ادامه داد: چیزی به نام ناتوی عربی در این نشست مطرح نشد و من نمی دانم این اسم را از کجا آورده اند.

وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه موضوع نفت به طور ویژه در نشست جده مطرح نشد، افزود: سازمان اوپک پابرجاست و به فعالیت خود بر اساس نیازهای بازار به صورت مطلوب ادامه می‌دهد و ریاض نیز آنچه برای تحقق تعادل در بازار نفت ضروری باشد را انجام می‌دهد.

فیصل بن فرحان ادامه داد: راه حل های دیپلماتیک تنها راه حل تعامل با ایران است، ما به شدت به اقدامات چند جانبه باور داریم و از حل و فصل اختلافات از طریق سازمان‌های بین المللی حمایت می‌کنیم.

وی افزود: بحثی در مورد همکاری دفاعی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل مطرح نشد و مهمترین مسئله‌ای که در نشست جده مطرح شد، مشارکت کشورهای ما در تنظیم دستور کار جهانی برای حفظ منافعمان است.

وزیر خارجه عربستان گفت: تولید ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز حداکثر ظرفیتی است که ریاض به آن دست خواهد یافت.

فرحان اظهار داشت: همه هواپیماهای جهان تا زمانی که قوانین هوانوردی را رعایت کنند، می‌تواند از حریم هوایی عربستان عبور کنند.

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