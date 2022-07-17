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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

کمال خرازی در گفتگو با الجزیره:

استقبال تهران ازمواضع مثبت ریاض/حل اختلافات برمنطقه تاثیرگذار است

استقبال تهران ازمواضع مثبت ریاض/حل اختلافات برمنطقه تاثیرگذار است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران امروز در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: ما از مواضع عربستان سعودی در زمینه بهبود روابط استقبال می کنیم و برای گفتگو و ازسرگیری روابط دوجانبه آمادگی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی امروز یکشنبه در گفتگو با الجزیره با اشاره به دیدار اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: اعلامیه قدس، تنها یک بیانیه تکراری محسوب می‌شود که هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: ما از مواضع عربستان سعودی در زمینه بهبود روابط استقبال می‌کنیم و برای گفتگو و ازسرگیری روابط دوجانبه آمادگی داریم.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: ایران و عربستان سعودی دو قدرت مهم منطقه‌ای هستند و حل اختلافات میان آنها به تحولی در سطح منطقه منجر خواهد شد.

وی در ارتباط با خیال پردازی‌های واشنگتن در زمینه افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران، نیز گفت: صحبت کردن از ناتوی خاورمیانه‌ای، ناشی از تفکرات سطحی است و مقامات عربستان سعودی تاکید کردند که این مساله مطرح نشده است.

خرازی در ارتباط با سفر بایدن به اراضی اشغالی نیز گفت: رژیم صهیونیستی در دوران ضعف بسر می‌برد و حمایت‌های بایدن آنها را از این وضعیت نجات نخواهد داد.

وی با اشاره به برخی گمانه زنی‌ها درباره احتمال حمله به ایران، تاکید کرد: ضربه زدن به امنیت ایران از سوی کشورهای همسایه با پاسخ ما علیه این کشورها و همچنین پاسخ مستقیم ما علیه رژیم صهیونیستی همراه خواهد شد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در صورت حمله به تأسیسات حساس ایران، ما مانورهای گسترده‌ای را با هدف حمله به عمق رژیم صهیونیستی انجام داده‌ایم و برای این رخداد آمادگی کامل داریم.

وی در ادامه گفتگو با الجزیره با اشاره به عدم اعتماد ایران به طرف آمریکایی در جریان مذاکرات هسته‌ای نیز تصریح کرد: آمریکا هیچ تضمینی درباره حفظ توافق هسته‌ای ارائه نمی‌دهد و این مساله امکان رسیدن به هر توافقی را کمرنگ ساخته است.

خرازی افزود: اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی، عادل و مستقل بود، اختلافات در زمینه هسته‌ای به سادگی قابل حل بود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم تنها راه حل بحران‌های منطقه‌ای، تشکیل یک مجمع گفتکوهای منطقه‌ای برای حل اختلافات سیاسی و امنیتی است. البته مقامات قطر، پیشنهادات مهمی در زمینه آغاز گفتگوهای منطقه‌ای ارائه کرده‌اند و ما آمادگی کامل خود را نیز در این ارتباط ابراز داشته‌ایم.

کد مطلب 5540669

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    نظرات

    • سید حسن IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا سیاستمداران ما اینقدر بی منطق و سیاست حرف میزنند اقای خرازی شما به نتیجه دیدار بایدن با عربستان چکار داری که عربستان با امری‌کا به چه نتیجه ای میرسند وانگهی خط و نشان جنگ و تهدید خودش موضع ایران را بیان میکنه کسی از حمله و جنگ چیزی نگفته بدییهیات را تکرار نکنید شما دنبال راهکار مقابله با سیاستها

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