آمریکا به دنبال تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خزانه داری آمریکا نشست های خود با دیگر کشورها بر سر تعیین سقف قیمت نفت روسیه را مثبت ارزیابی کرد.

«جنت یلن» روز شنبه اعلام کرد که در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ نشست های مفیدی در خصوص سقف پیشنهادی قیمت نفت روسیه با برخی از کشورهابرگزار کرده است.

بنا به اعلام وزیر خزانه داری آمریکا، جلسات دوجانبه او و جلسات کلی گروه ۲۰ در اندونزی بر هزینه‌های انسانی و اقتصادی حمله روسیه به اوکراین متمرکز بود و ایالات متحده ودیگر کشورها در محکوم کردن اقدامات روسیه شفاف هستند.

وزارت خزانه داری آمریکا در این باره اعلام کرد که یلن در حاشیه نشست گروه۲۰، با سران مالی عربستان سعودی، استرالیا، آفریقای جنوبی، ترکیه و سنگاپور دیدار کرد. یک مقام وزارت خزانه داری گفت که او همچنین در ضیافت شامی با حضور« کریستیا فریلند» وزیر دارایی کانادا شرکت کرد.

این مقام دولت آمریکا با اشاره به جلسات دوجانبه با سران دیگر کشورها گفت که دیدارهای سازنده ای با بیش از نیمی از همتایان خوددر موضوع انرژی داشته است. در این جلسات در مورد مزایای سقف قیمت و اینکه چگونه می تواند در دستیابی به هدف توقف درآمد پوتین (رئیس جمهور روسیه) برای ماشین جنگی اش کمک کند، بحث شد.

وزیر خزانه داری آمریکا یادآورشد که سقف قیمت یکی از قدرتمندترین ابزارهای ما برای مقابله با قیمت های بالایی است که مردم در آمریکا و سراسر جهان با آن مواجهه هستند. یلن همچنین بر اهمیت اقدام در گروه ۲۰ برای رسیدگی به بحران امنیت غذایی جهانی تاکید کرد.