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۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۰:۱۶

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

بوشهر- اجتماع بزرگ علویون با حضور مردم و مسئولان بخش آبپخش در حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام محله بهرام آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آب‌پخش سه‌شنبه‌شب در این مراسم اظهار داشت: بیان واقعه غدیر به عنوان یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام و روح امر به معروف است.

حجت الاسلام خداداد رضایی افزود: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام نیز در واقعه غدیر خواستار انتقال آن به غایبان و نسل‌های آینده شده است امروز نیز بیان این واقعه را همانند روح امر به معروف و نهی از منکر بدانیم.

وی گفت: جشن محله‌ای که به همت بانوان با حجاب و عفاف اسلامی و در سایه‌های کوچه‌ها با این گرمای طاقت فرسا و جشن ولایت برگزار کردند قابل تقدیر است.

وی از هیأت محبین اهل بیت پایگاه صاحب الامر محله بهرام آباد شهر آب‌پخش، شورای اسلامی و شهرداری آب‌پخش، حوزه شهید دستغیب آب‌پخش که در برگزاری این مراسم در حسینه حضرت علی اکبر علیه السلام اهتمام ویژه داشتند تقدیر و تشکر کرد.

اجتماع بزرگ علویون با حضور امام جمعه، حمزه امین نژاد بخشدار بخش آب‌پخش و روحانیون و مردم شریف بخش آب‌پخش به همت کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی آب‌پخش و حوزه شهید دستغیب آب‌پخش و شورای اسلامی و شهرداری با سخنرانی امام جمعه شهر آب‌پخش برگزار شد.

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

کد مطلب 5542423

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