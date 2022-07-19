اجتماع بزرگ علویون در آبپخش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آب‌پخش سه‌شنبه‌شب در این مراسم اظهار داشت: بیان واقعه غدیر به عنوان یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام و روح امر به معروف است.

حجت الاسلام خداداد رضایی افزود: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام نیز در واقعه غدیر خواستار انتقال آن به غایبان و نسل‌های آینده شده است امروز نیز بیان این واقعه را همانند روح امر به معروف و نهی از منکر بدانیم.

وی گفت: جشن محله‌ای که به همت بانوان با حجاب و عفاف اسلامی و در سایه‌های کوچه‌ها با این گرمای طاقت فرسا و جشن ولایت برگزار کردند قابل تقدیر است.

وی از هیأت محبین اهل بیت پایگاه صاحب الامر محله بهرام آباد شهر آب‌پخش، شورای اسلامی و شهرداری آب‌پخش، حوزه شهید دستغیب آب‌پخش که در برگزاری این مراسم در حسینه حضرت علی اکبر علیه السلام اهتمام ویژه داشتند تقدیر و تشکر کرد.

اجتماع بزرگ علویون با حضور امام جمعه، حمزه امین نژاد بخشدار بخش آب‌پخش و روحانیون و مردم شریف بخش آب‌پخش به همت کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی آب‌پخش و حوزه شهید دستغیب آب‌پخش و شورای اسلامی و شهرداری با سخنرانی امام جمعه شهر آب‌پخش برگزار شد.