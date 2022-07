به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اجازه دهید در ابتدای این گزارش سوالی را مطرح کنیم. سوال این است که وقتی ما در ایران ماست کلسیویتای کاله را به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات غنی شده با دو ماده مهم ویتامین D و کلسیم در اختیار داریم، آیا این مبحث در کشورهای توسعه یافته هم مطرح است یا خیر؟

همچنان که حدس می‌زنید، جواب این سوال مثبت است. سال‌هاست که با رشد اپیدمیک پوکی استخوان در جهان مطالعات گسترده‌ای در زمینه ریزمغذی‌ها و درشت‌مغذی‌هایی که می‌توانند در صورت تداوم مصرف، از پوکی استخوان جلوگیری کنند در حال انجام است.

این مطالعات به صورت بسیار جزئی و طرح سوالات بسیار متعدد، حتی در امور بدیهی از سوی نهادهای معتبر تحقیقاتی بین الملل در حال انجام است. برای مثال در یکی از این تحقیقات پرسیده می‌شود که آیا کلسیم موجود در شیر برای مصرف مستمر بهتر است یا ماست؟

در یک مطالعه که سایت معتبر national library of medicine با عنوان «غنی‌سازی ماست‌ها با ویتامین D و کلسیم، مهار هورمون پاراتیروئید سرم و نشانگرهای تحلیل استخوان را افزایش می‌دهد: یک کار آزمایی تصادفی سازی و کنترل شده دوسوکور در زنان بالای ۶۰ سال که در خانه‌های مسکونی زندگی می‌کنند.» با اشاره به اهمیت ماست‌های غنی شده با کلسیم چنین نتیجه گیری می‌کند: «این کارآزمایی بر روی زنان سفیدپوست سال‌خورده ساکن در خانه‌هایی که در معرض خطر شکستگی‌های پوکی استخوان زندگی می‌کنند، تأیید می‌کند که غنی‌سازی لبنیات با ویتامین D۳ و کلسیم باید در مقایسه با غذاهای مشابه غیر غنی‌شده، پیشگیری بیشتری از هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه و تسریع در جذب استخوان فراهم کند.»

لازم به ذکر است که هدف این مطالعه این بود که مشخص کند که آیا «غنی‌سازی ماست‌ها با ویتامین D و کلسیم، مهار هورمون پاراتیروئید سرم و نشانگرهای تحلیل استخوان را افزایش می‌دهد یا خیر.؟»

هورمون پاراتیروئید چیست و چه می‌کند؟

از آنجا که این مسئله ارتباط مستقیمی با بحث ما؛ یعنی لزوم مصرف ماست غنی شده با ویتامین دی و کلسیم دارد، اجازه دهید به کوتاهی در این باره توضیحی ارائه کنیم.

به طور خلاصه باید گفت که پاراتیروئید هورمونی است که از غده‌ای به همین نام ترشح می‌شود. این هورمون میزان کلسیم را در خون انسان تحت کنترل دارد و نقش آن ثابت نگاه داشتن سطح کلسیم در افراد سالمی است که رژیم غذایی استانداردی دارند.

بسیار گفته شده است که کلسیم برای ساختن استخوان‌ها تا یک سن خاص و جلوگیری از اضمحلال آن‌ها از سنی به بعد و البته تنظیم سیستم‌هایی مانند ارگانیزم عصبی و عضلانی بدن نقش مهمی دارد.

در واقع باید گفت که این هورمون به طور مشخص با کلیه‌ها و استخوان‌ها سروکار دارد. به این معنا که وقتی بدن دچار فقر کلسیم می‌شود این هورمون ترشح می‌شود که در نتیجه آن استخوان‌ها کلسیم ذخیره شده در خود را برای ارگانیزم‌های دیگر بدن در درون جریان خود آزاد می‌کنند. اما ناگفته پیداست که این از خودگذشتگی در نهایت منجر به کاهش چگالی استخوان‌ها می‌شود که نتیجه آن شکنندگی استخوان و فجایع بعد از آن است.

همه این موارد زمانی روی می‌دهد که یک فرد به اندازه کافی کلسیم به همراه ویتامین D مصرف نکند و بدن خود را در معرض آسیب ناشی از فقر کلسیم قرار دهد.

همه می‌دانیم که بدن انسان در واقع شاهکار خلقت است و عملکردهای شگفت انگیزی دارد. اما متاسفانه این ساختار خارق‌العاده متکی به ریزمغذی‌ها و درشت‌مغذی‌هایی است که انسان باید به طور پیوسته به بدن خود برساند. کلسیم به همراه ویتامین دی یکی از مهم‌ترین این موارد است.

کلمه شاهکار را به این جهت به کار بردیم که عملکرد دیگر هورمون پاراتیروئید این است که به محض کم شدن کلسیم در خون، شروع به فعال سازی ویتامین D می‌کند. این تغییرات که در کلیه‌ها انجام می‌شود به این خاطر صورت می‌گیرد که روده‌ها بتوانند جذب حداکثری کلسیم را برای جبران کسری انجام دهند.

موارد پیش گفته از جمله دلایلی است که تحقیقات صورت گرفته درباره لزوم غنی سازی ماست‌های تولیدی با دو ماده کلسیم و ویتامین دی (همچنان که در محصول کلسیویتای کاله انجام شده است) تاکید می‌کنند.

کلسیویتای کاله مبتنی بر هزاران تحقیق معتبر جهانی

در یک نگاه عمیق‌تر و کارشناسانه‌تر وقتی اهمیت ماست کلسیویتای کاله بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم در اغلب موارد، پزشکان و دانشمندان به افراد جامعه اعم از پیر و جوان مصرف چنین محصولی را اکیداً توصیه می‌کنند.

طبیعی است که پزشکان ایرانی و محققین و مدیران ارشد بهداشتی و درمانی در کشور ما نیز باید صرف نظر از اینکه این محصول یک محصول تجاری است یا خیر، به تشویق جامعه نسبت به مصرف آن اقدام کنند. این کاری است که می‌تواند در آینده از خسارت‌های عظیم اجتماعی ناشی از توسعه بیماری پوکی استخوان جلوگیری کند.

برای نمونه درخصوص اهمیت تولید و عرضه گسترده ماست‌های غنی شده با کلسیم و ویتامین دی به مطالعه دیگری استناد می‌کنیم که با عنوان «اثرات ماست‌های غنی شده با ویتامین D و کلسیم بر راه رفتن، عملکردهای شناختی و غلظت سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در زنان مسن‌تر: نتایج حاصل از کارآزمایی تصادفی کنترل شده» انجام شده است.

در مقدمه این پژوهش که نتیجه آن در سایت معتبر NIH منتشر شده است، ذکر می‌شود که «مواد غذایی غنی شده با ویتامین D۳ ممکن است سطح ویتامین D سرم را بهبود بخشد، که نشان می‌دهد پیشگیری از پیامدهای نامطلوب هیپرویتامینوز D با غنی سازی مواد غذایی امکان پذیر است.

هدف از این کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده، بررسی اثرات ویتامین D و ماست غنی‌شده با کلسیم بر پارامترهای راه رفتن فضایی-زمانی، عملکرد شناختی، قدرت گرفتن دست و سطوح سرمی ۲۵OHD در زنان مسن بود.»

این مطالعه بسیار مفصل، فنی، تکنیکال و همه جانبه که در آنژه یا Angers (مرکز ایالت پی دو لا لوار) و شهرهای اطراف آن در فرانسه انجام شد و شرکت کنندگانی از نواحی شهری و روستایی را دربر داشت در نهایت با معیار قرار دادن ویتامین دی روزانه به میزان ۴۰۰ واحد با ۸۰۰ میلی گرم کلسیم از طریق ماست‌های غنی شده به این نتیجه رسیده است که مصرف این محصول در طول یک دوره ۳ ماهه می‌تواند راه رفتن، عملکرد شناختی و عضلانی را در فصول پاییز و زمستان حفظ و یا بهبود بخشد.

کلسیویتا چه مقدار کلسیم و ویتامین D دارد؟‌

در پایان باید گفت که به استناد اطلاعات مندرج در محصول، یک ماست کلسیویتای ۴۵۰ گرمی کاله، حدود ۹۰ درصد کلسیم و ۷۰ درصد ویتامین D۳ مورد نیاز روزانه شما را تامین می‌کند و به همین دلیل در نقش یک مکمل کلسیمی برای تامین کلسیم و ویتامین D۳ بدن عمل می‌کند. بنابراین مصرف مداوم کلسیویتا کمک می‌کند استخوان‌های قوی‌تری داشته باشید و به صورت موثر از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری می‌کند.

