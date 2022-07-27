نماز جمعه حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر چهارشنبه در جلسه تجلیل از اعضای ستاد نماز جمعه ورامین که در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: همه ما در نظام اسلامی باید قدر این نعمت بزرگ نماز جمعه را بدانیم و نماز جمعه در احادیث معصومین به عنوان یک نماز وحدت بخش سیاسی و عبادی تاکید شده است

وی افزود: نماز جمعه یک فرصت استثنایی برای مسئولین است تا مطالبات بحق مردم را پاسخ گویی کنند در حقیقت این اجتماع بزرگ هفتگی یک حلقه واصله بین حاکمیت و مردم است و در کنار بحث عبادی آن بحث‌های اجتماعی و سیاسی دنبال می‌شود.

درویشی با تقدیر از زحمات اعضای ستاد نماز جمعه که تعطیلات خود را در روزهای جمعه در خدمت مردم هستند بیان داشت: آیت الله محمودی امام جمعه شهرستان ورامین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و پذیرفتن مسئولیت نماز جمعه پایه گذار خدمات ماندگاری در این دیار شدند و در نمازجمعه ورامین فریضه عبادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی دنبال با همت اعضای ستاد هدایت به بهترین نحو ممکن انجام می‌گردد و حاکمیت باید قدر این مجموعه را بداند تا خودش را به مردم نزدیک کند و بی واسطه حرف مردم را بشنود

فرماندار ورامین ادامه داد: از کارکردهای نماز جمعه این است که می‌تواند به عنوان یک ناظر قوی در تمامی حوزه‌ها عمل می‌کند تا کارگزاران از ریل خدمت رسانی به مردم خارج نشوند و تذکرات اعمال شده به مسئولین در این سنگر بسیار کارگشا است.

وی از نماز جمعه به عنوان یک پایگاه عظیم برای حفظ انسجام ملی یاد کرد و افزود: نماز جمعه وحدت بخش و الهام بخش برای رسیدن به آرمان‌های نظام است و آحاد مردم با هر رده سنی در آن شرکت می‌کنند و این پایگاه محلی برای حلقه وصل بین گروه‌های مختلف است و این اجتماع می‌تواند با روشنگری توسط خطیب محترم آن برای همگان چراغ راه گردد.

درویشی ادامه داد: همه کسانی که در دایره انقلاب تعریف می‌شوند می‌توانند در اجتماع نماز جمعه حضور یابند و امام جمعه به عنوان رأس هرم حلقه وصل می‌تواند در این پویش بزرگ نقش آفرینی نماید و هم اکنون نیز با توجه به تمرکز دشمنان بر روی مسئله ناامیدی، ایجاد امید آفرینی از جمله کارهایی است که نیاز جدی جامعه ما است که باید از طریق نماز جمعه باید تقویت شود

فرماندار ورامین نقش خطیب جمعه را در برپایی نماز جمعه و بهره گیری از سنگر نماز جمعه برای استفاده مردم و دستگاه‌ها در کنار یکدیگر انکار ناپذیر دانست و تصریح کرد: شخص امام جمعه باید سنگ صبور مردم باشد و مردمی که از همه جا ناامید شده اند امام جمعه را به عنوان سنگر آخر حل مشکل خود بدانند و در دولت سیزدهم نیز نماز جمعه و شخص امام جمعه به عنوان یک بازو و حامی دولت قلمداد می‌شوند.

وی در پایان ضمن تقدیر از مردم دیار ۱۵ خرداد که نقش بزرگی در نظام اسلامی داشته اند گفت: مردم این دیار همیشه پای انقلاب بوده اند و لیاقت مردم ما بیش از اینها است و حاصل هم افزایی و وحدت مسئولین و مردم در شهرستان ورامین می‌تواند کارهای عقب مانده را که سالهاست بر زمین مانده است را جبران نماید.