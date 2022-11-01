شمار قربانیان «نالگا» در فیلیپین به ۱۳۲ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز ملی مبارزه با حوادث طبیعی فیلیپین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طی روزهای اخیر بر اثر بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در مناطق مختلف این کشور ۱۳۲ نفر جان خود را از دست داده اند.

براین اساس، وقوع طوفان استوایی «نالگا» زندگی حدود ۲.۵ میلیون شهروند فیلیپینی را مختل کرده و باعث آواره شدن ۸۶۶ هزار نفر شده است.

همچنین تا کنون علاوه بر مرگ دست کم ۱۳۲ نفر بر اثر این طوفان، بیش از ۱۰۰ نفر مصدوم شده اند و از سرنوشت ۳۳ نفر نیز اطلاعی در دست نیست.

فیلیپین همه ساله شاهد وقوع حدود ۲۰ طوفان است. طوفان هائیان در سال ۲۰۱۳ باعث مرگ بیش از ۶ هزار نفر در این کشور شد.

فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین که پیشتر از تعداد کشته شدگان طوفان ابراز شگفتی کرد، از روستاهای غرق‌شده در استان «کاویت» نزدیک پایتخت بازرسی‌های هوایی انجام داد. فیلیپین به دلیل افزایش طوفان‌های استوایی، در سال‌های اخیر به طور متوسط شاهد ۲۰ طوفان در سال بوده است.