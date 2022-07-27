۸۸۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز چهارم مرداد ماه تا امروز پنجم مرداد ماه تعداد یک هزار و ۶۸۷ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۸۸۰ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۱۲۲ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۶۰۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۷۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۹۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ فوتی کرونا ثبت شده که مبتلای پنج نفر مبتلای قطعی و دو نفر مبتلای مشکوک به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۳۷ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۹ هزار و ۹۵۰ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۵۴۵ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۴۷ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۹۸ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۱ هزار و ۹۹۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.