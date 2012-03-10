آسیب اجتماعی واقعیت اجتماعی فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موسوی چلک در همایش علل آسیب های نو پدید در مرکز علمی کاربردی بهزیستی اصفهان برگزارشد باید نگاه واقع بینانه تری به آسیبهای اجتماعی داشت، گفت: سیاست‌گذار در حوزه آسیبهای اجتماعی باید دغدغه مسئولان شود.

وی ادامه داد: وقتی از آسیبهای اجتماعی صحبت می شود هم جای خوشحالی دارد و هم جای ناراحتی زیرا از یکسو نگاه سیاسی امنیتی به این حوزه کمتر شده و از سوی دیگر ما به جای اینکه از جامعه سالم صحبت کنیم از آسیب صحبت می کنیم .

مدیر کل آسیب‌های اجتماعی در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در حالیکه ما توانایی تدوین سیاستها در حوزه آسیب‌ها را داریم اما این دغدغه سیاستگذاران ما نیست و در سیاستگذاریهای اجتماعی امور مربوطه مظلوم واقع شده است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه در سیاستگذاری‌های برنامه پنجم توسعه در سیاست‌های ابلاغی قوی‌ترین بخش اجتماع است که بیش از 10بند را شامل می شود اما دریغ از یک ماده که در این میثاق پنج ساله مربوط به آسیبها باشد.

وی تاکید کرد: آیا امروز ما از خود پرسیده ایم که آیا سن معتادان بالارفته و نوع مواد مخدر خطرناک تر شده و این در کجای سیاست های کشور آمده است.

باید سلامت روانی و اجتماعی در راس امور قرار گیرد

مدیر کل آسیبهای اجتماعی در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما غفلت کرده ایم اما دیگر غفلت جایز نیست و باید سلامت روانی و اجتماعی در راس امور قرار گیرد.

وی یادآور شد: آسیب اجتماعی همانند مرگ تدریجی است که در دوره مدیریت من نوعی خودش را نشان نمی دهد بنابراین باید سلامت اجتماعی را با پرهیز از هرگونه جانبداری سیاسی مبنا قرار دهیم.

موسوی چلک با تاکید بر اینکه گسترش زندانها قطعا راه مقابله با ناتوی فرهنگی جنگ نرم و بقیه مسائل نیست، اظهار داشت: ممیزی فرهنگی به جای تقویت فرهنگی فایده ای نخواهد داشت.

نیازمند بازنگری در راهکارهای خود در رابطه با آسیب‌ها هستیم

وی ادامه داد: آسیبهای اجتماعی جزیره نیست و ما امروز با روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتی، فضاهای مجازی و دسترسی به تکنولوژی بلوتوث مجهز هستیم که درست از آن استفاده نمی کنیم در واقع ما نیازمند بازنگری در راهکارهای خود در رابطه با آسیب‌ها هستیم .

مدیر کل آسیبهای اجتماعی در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دغدغه ما کمبود اعتبارات نیست بلکه مشکل ما حساس نبودن سیاستمداران در رابطه با آسیبها است .

وی همچنین از راه اندازی بانک آسیب‌های اجتماعی در شهریور ماه سال آتی خبر داد که برای اولین بار شاخص های آسیبهای اجتماعی را از طریق آمار بررسی می کند.

شورای عالی فضای مجازی در کشور راه اندازی می شود

به گزارش مهر، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان با اشاره به 52 فعالیتی که در سازمان بهزیستی انجام می شود، گفت: بهزیستی لایه ای از اجتماع است که افراد در معرض آسیب یا آسیب دیده را مورد بررسی قرار می دهد.

صادقی با اظهار خشنودی از اینکه شورای عالی فضای مجازی در کشور راه اندازی می شود، بیان داشت: امروزه با آسیبهایی روبرو هستیم که نه تنها صبغه اجتماعی فرهنگی ندارند بلکه درمانی هم برای آنها نداریم.

صادقی ادامه داد: سرعت تحولات اجتماعی و رشد فناوریها آنقدر زیاد است که سازگاری جامعه را با آنها دچار اختلال کرده است و ما باید به سرعت با آنها روبرو شویم.