به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در مراسم بهره برداری و افتتاح ۷۱ پروژه سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد در کشور فعال هستند، به دنبال این هستیم تا فرودگاه امام خمینی (ره) را در برنامه هفتم به زیر مجموعه دبیرخانه شورایعالی منتقل کنیم، ۷ منطقه آزاد جدید هم در سال گذشته مصوب شد که اساسنامه این مناطق در شورای‌عالی مناطق آزاد مصوب و به تصویب شورای نگهبان رسیده است، ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال هم داریم.

سعید محمد با اشاره به یک دهه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه سرمایه گذاری، تولید و صادرات و ارزآوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، افزود: بر اساس طرح تحول اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد قدیم و جدید را مورد بازنگری قرار دادیم و برای هریک از مناطق در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شد.

مشاور رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولین بار طی سه دهه گذشته اشاره کرد و افزود: پس از یکسال از فعالیت دولت سیزدهم شاهد روند شاخص‌های اقتصادی در مناطق آزاد هستیم، صادرات ما در دوره نه ماهه به عدد ۸۴۳ میلیون دلار رسید که ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار هم در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد و به ۳۵ میلیون دلار در ۹ ماهه گذشته رسید.

سعید محمد افزود: در این مدت یک‌ساله شاهد کاهش واردات ۲ درصدی در مناطق آزاد و هم هدفمند کردن واردات در این مناطق بودیم.

۵۰ درصد میزان واردات مربوط به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی در مناطق است و ۲۰ درصد هم کالای همراه مسافر را شامل می‌شود.

در صدور جواز تاسیس ۸۶ درصد افزایش داشتیم که در مجموع ۵۴۴ جواز در مدت ۹ ماهه گذشته صادر شده است. ۵۶ درصد هم افزایش صدور پروانه بهره برداری را شاهد بوده‌ایم که در مجموع ۲۸۷ پروانه در ۹ ماهه گذشته در این مناطق صادر شد. کالای همراه مسافر که در دوره قبل ۲۷۹ میلیون دلار بود به عدد ۱۲۲ میلیون دلار کاهش یافت، این موفقیت با تولیدات با کیفیتی که در مناطق اتفاق می‌افتد سعی شد عدد کالای همراه مسافر را کاهش دهیم.

وی در ادامه به عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: در مناطق ویژه اقتصادی هم شاهد افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی سرمایه گذاری خارجی هستیم. تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی که در سال ۱۳۹۹ مثبت ۶ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱۱ میلیارد دلار رسید.

سعید محمد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه گردشگری شاهد اتفاق خوبی در نوروز ۱۴۰۱ بودیم و رکورد جدید در این حوزه کسب شد افزود: در سال ۱۳۹۷، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شب گردشگر داشتیم، اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شب افزایش پیدا کرد.

وی به فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله) فعالیت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد را توسعه دادیم، در حال حاضر ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند، تفاهم نامه‌ای هم اخیراً با حضور جناب آقای ستاری به امضا رسید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مباحث فرهنگی در مناطق آزاد مغفول مانده است، گفت: در این مدت به جد در خصوص موضوعات فرهنگی، اجتماعی و مباحث آموزشی، توانمندسازی و محرومیت زدایی برنامه‌ریزی کردیم، بودجه خوبی در این خصوص اختصاص داده شد و اتفاقات خوبی در حوزه مناطق آزاد در حال رخ دادن است.

سعید محمد با اشاره به سامانه‌های خدماتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: در سامانه شفافیت، ۲۰ خدمتی که در مناطق آزاد به مردم ارائه می‌شود در این سامانه متمرکز شده است، حوزه املاک، فروشگاه، مناقصات و مزایده‌ها، حوزه فرودگاه و بندر همه این موارد در سامانه شفافیت در مناطق آزاد راه اندازی شدند و مناطق آزاد اروند و انزلی هم تا پایان شهریور ماه به این سامانه ملحق می‌شوند.

وی در بخش دیگر سخنان خود از منطقه آزاد کیش به عنوان پایلوت شهر هوشمند نام برد و گفت: به جد در بحث هوشمندسازی شهر کیش مشغول به کار هستیم و در نظر داریم منطقه آزاد کیش را به عنوان شهر هوشمند کشور معرفی کنیم.

مشاور رییس جمهور از راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه هر فردی در مناطق با مشکلی مواجه باشد می‌تواند با دبیر شورایعالی ارتباط مستقیم داشته باشد.

راه اندازی سامانه بازرسی و سرمایه گذاری از اقدامات دیگر دبیرخانه شورایعالی بود که سعید محمد به آن‌ها اشاره کرد و افزود: در سامانه سرمایه گذاری تمام فرصت‌های سرمایه گذاری را با توجیه اقتصادی در قرار دادیم، بیش از ۱۶۰ فرصت سرمایه گذاری با تمامی مشخصات اقتصادی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

در بحث اتصال به سامانه جامع تجارت، موفق به کسب مقام پنجم در بین ۱۴ دستگاه اجرایی شدیم.

وی در ادامه به اقدامات حقوقی و قضایی، در شش ماه دوم سال گذشته اشاره کرد و افزود: موفق شدیم در مدت شش ماه گذشته، ۸۳ هزار میلیارد تومان ملک و اراضی که قبلاً واگذار شده بود را به سبد بیت‌المال برگردانیم. امسال هم در راستای ادامه‌ی احیای اراضی و املاک به ارزش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در مراحل پایانی رای قضایی آن قرار دارد.

مشاور رئیس جمهور به ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در بحث دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت خارجه، ایجاد مناطق آزاد مشترک و فرامرزی را دنبال می‌کنیم؛ با عمان، قطر، سوریه، روسیه، ارمنستان، ترکیه و اقلیم کردستان عراق تفاهم نامه امضا کردیم. موارد و چارچوب آن به تایید معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری رسید و در حال پیگیری هستیم تا هرچه سریع‌تر بتوانیم این ظرفیت‌های مرزی و فرامرزی را راه اندازی کنیم.

سعید محمد ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با ستاد مبازره با کالا و ارز منعقد کردیم و یکی از اتهامات مناطق آزاد که قاچاق کالا بود به صراحت جناب آقای مویدی اعلام کردند که مناطق آزاد تمام روزنه‌های قاچاق را شناسایی کرده و با همکاری دو طرف در حال مسدود کردن آن‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: به دنبال احیای سه ماده ۱۸، ۲۸ و ۲۹ قانون مناطق آزاد هستیم که تا به الان مغفول مانده بود، بانک آفشور، بیمه آفشور و بورس بین‌الملل، اتفاق مثبتی که طی یک سال فعالیت دولت سیزدهم رخ داد توجه ویژه به اجرایی شدن این سه ماده در حوزه بانک و بیمه و بورس بین‌الملل است. شورای عالی بورس مجوز بورس بین‌الملل را برای ما صادر کرد که این هم اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و هم مناطق آزاد است. در تبصره ۳ بخش ه بند ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

دبیر شورایعالی مناطق به مشکلات و محدودیت‌های موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: مهمترین این مشکلات کمرنگ شدن مشوق‌ها و معافیت‌ها است، سرمایه گذار صرفاً به دلیل وجود این مشوق‌ها و معافیت‌هاست که ترغیب به سرمایه گذاری در این مناطق می‌شوند. تقریباً همه مشوق‌های ما مخدوش شده، که نیازمند حمایت حضرتعالی و دولت محترم هستیم. قوانین خلق الساعه در مناطق آزاد که توسط دستگاه‌ها صادر می‌شود و فعالیت‌های مناطق آزاد را محدود می‌کند.

سعید محمد، در خصوص اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هم اشاره کرد و افزود: با توجه به دستور رییس محترم جمهور به احیای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ابلاغ معاون حقوقی رییس جمهور به وزارت کشور و وزارت اقتصاد همچنان با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبرو هستیم.

وی در ادامه سخنان خود بر لحاظ نقش مشخص مناطق آزاد و بازگشت دبیرخانه شورایعالی به جایگاه اصلی خود در برنامه هفته توسعه کشور تاکید کرد.

سعید محمد گفت: در فاز نخست افتتاح پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم که اردیبهشت ماه سال جاری با حضور رییس جمهور محترم صورت پذیرفت، ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی در ۵ منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی و ماکو و ۷ منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد، بجنورد و نمین به بهره برداری رسید. در دومین فاز افتتاحیه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم با دستور معاون اول محترم رئیس جمهور، با بهره برداری از ۵۱ پروژه و کلنگ زنی و شروع به عملیات اجرایی ۲۰ پروژه‌ی سرمایه گذاری عمرانی و صنعتی به انجام رسید.

دبیر شورایعالی مناطق افزود: با بهره برداری و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمرانی و صنعتی در ۴ منطقه آزاد اروند، کیش، ارس و انزلی و در ۵ منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی، ارگ جدید بم، سهلان و لرستان با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۱.۱۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال، برای بیش از ۲۲ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی به همراه دارد.