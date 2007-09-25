کاخک گناباد در محاصره خشکسالی و آفات گیاهی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بخش کاخک گناباد با پنج هزار جمعیت در گذشته به عنوان یک مرکز صنعتی شناخته می شد اما بعد از زلزله این شهر صنعت خود را به طور کلی از دست داد .

خشکسالی، کم آبی، آفات دامی و گیاهی، عدم وجود راه های ارتباطی مناسب بین این بخش با بخش های بیناباج، کریمون، بجستان و جلالی، بیکاری جوانان در حال حاضر برزگترین مشکلات جوانان این بخش است .

این منطقه از مشکلات دیگری نظیر عدم وجود سالن ورزشی، عدم وجود زمین چمن و امکانات رفاهی برای تامین اوقات فراعت جوانان نیز رنج می برد .

عضو شورای اسلامی شهر کاخک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این بخش نماینده سازمان تربیت بدنی وجود ندارد و این امر مشکلات بسیاری در زمینه ورزش برای جوانان علاقمند ایجاد کرده است .

حجت الاسلام علی قلی پور اظهار داشت: به رغم نقش چشم گیر مردم این بخش در پیروزی انقلاب اسلامی توجه به این بخش بعد از انقلاب ناچیز بوده است و مسئولان این منطقه را نادیده گرفته اند .

یکی دیگر از اعضای شورای شهر نیز افزود: زلزله سال 47، علت اصلی عدم توسعه این شهر است زیرا قبل ار زلزله اقتصاد این منطقه بر اساس صنعت بوده است اما زلزله آن سال ها صنعت را در این شهر نابود کرد و از آنجا که کشاورزی این منطقه بر اساس خرده مالکی بود، نتوانست جای صنعت را بعد از زلزله پر کند .

علی غفوری، عمده ترین و اساسی ترین مشکل این بخش را خشکسالی عنوان نمود و اظهار داشت: 9 سال خشکسالی در این بخش باعث از بین رفتن 60 درصد قنوات این منطقه و متعاقب آن منجر به بروز و شیوع آفات گیاهی شد به طوری که امسال دو هزار و 500 هکتار از باغات بادام منطقه کاخک آلوده به آفات گیاهی شد و ضرور و زیان بسیاری به مردم این منطقه وارد آمد .

وی وام زدگی را دیگر مشکلات این بخش دانست و تصریح کرد: در سه سال گذشته جمع بدهی های مردم این بخش به پنج بانک چهار میلیارد تومان است در حالی که خشکسالی و آفات دامی رونق کشاورزی را از منطقه سلب کرده و مشکلات بسیاری در زمینه پرداخت اقساط وام به وجود آورده است .

غفوری با اشاره به قدمت تاریخی بخش کاخک و ضرورت توسعه صنعت توریست و گردشگری ،عدم توجه سازمان میراث فرهنگی به این بخش را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و یادآور شد: آثار تاریخی و طبیعی فراوانی در این شهر است اما جای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای حمایت از توسعه صنعت گردشگری در این شهر خالی است و آنان کوچکترین کاری در زمینه صنعت توریست در این بخش انجام نداده اند .

وی با اشاره به نقش کمرنگ سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی در این شهر بیان داشت: صدا و سیما باید به صورت چرخشی برای معرفی مناطق محروم جهت توسعه این مناطق از جمله کاخک سفر کنند .

عضو شورای شهر کاخک با بیان این که مردم این شهر نیاز به آموزش های مختلف دارند ادامه داد: ما در پوشش شبکه های صدا و سیما در این بخش مشکل داریم به طوری که شبکه های 1و 2 و 3 بسیار ضعیف دریافت می شود و سایر شبکه ها نیز به طور کلی دریافت نمی شود .

وی اعلام کرد: به دلیل پیر بودن جمعیت و مهاجرت جوانان این بخش به شهرهای دیگر در این بخش شاهد کمبود دانش آموزان در مدارس هستیم که تنها راه حل این مشکلات توسعه مدارس شبانه روزی در این شهر و دایر کردن رشته های تحصیلی در مقاطع بالای تحصیلی است .

غفوری توسعه صنعت ساخت مسکن توسط سازمان مسکن و شهرسازی را از مهمترین راه های توسعه این شهر عنوان و خاطرنشان کرد: ما در این بخش امکانات بسیاری برای ساخت مسکن از جمله وجود زمین دولتی برای واگذاری، کیفیت و کمیت بالای آب و وجود زیربناهای ساخت و ساز هستیم .