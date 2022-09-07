ماجرای آزادی دو زندانی با هزینه یک زائر اولی اربعین/معجزه یک بخشش

به گزارش خبرنگار مهر، ده روز به اربعین مانده و هر کس که شرایطش را دارد، مهیای سفر می‌شود.بعضی‌ها راه افتادن و عده‌ای هم در حال بستن کوله سفر هستند.

خیر دانشجوی این گزارش هم همچون بسیاری از زائران اباعبدالله از ماه‌ها پیش برنامه سفر چیده بود و مبلغی را با پس اندازهای شخصی، هدایا و مبلغی را هم از طریق وام جمع آوری کرده بود.

او که به همراه خانواده از شیراز برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چند سالی می‌شود که ساکن تهران شده است، در آستانه اربعین تصمیم می‌گیرد که هزینه سفر اربعینش را صرف آزادی چند زندانی کند.

آنطور که خودش می‌گوید نیتش آزادی زندانی بود که شرایطش را درک کرده است. به همین خاطر هزینه سفر هوایی به عتبات را صرف آزادی دو زندانی می‌کند. البته می‌گوید قصدش آزادی ۴ زندانی با مبلغ بدهی ۵ میلیونی بوده اما جرایم زیر ۵ میلیون عمدی بوده و شاکی خصوصی داشتند.

هزینه سفر کربلا صرف آزادی یک مادر شد

وی با پرداخت ۱۰ میلیون تومان به ستاد دیه تهران زمینه آزادی یک زن سرپرست خانوار که به خاطر ناتوانی در بازپرداخت قرض‌های ناشی از هزینه‌های درمان فرزند مبتلا به ام اس در زندان بود را فراهم کرد.

همچنین ما بقی هزینه سفر خود به مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را هم صرف آزادی فردی همچون پدرش که سالهاست از کار افتاده است، می‌کند و زمینه آزادی مرد ۶۶ ساله‌ای را فراهم می‌کند که سرپرست یک خانواده ۷ نفره است.

طلبیده شدن برای اولین بار

این دانشجوی خیر که تا کنون به کربلا مشرف نشده از معجزه این بخشش می‌گوید و پس از اینکه هزینه سفر را به این امر اختصاص دادم‌، در کمال ناباوری از دانشگاه با من‌تماس گرفتند و گفتند نام شما برای سفر به اربعین اعلام شده است و آخر این هفته برای اولین بار عازم کربلا می‌شوم.

به راستی که حسین (ع) سفینه النجاه و چراغی هدایتی است که مسیر را نشان می‌دهد و کافی است دل به این کاروان سپرده تا مصداق «انا من حسین» در هر شرایط زمانی و مکانی و حتی از راه دور باشیم.