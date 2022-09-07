عملیات اجرایی ساخت زندان جدید سبزوار باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرباز جانفدا ظهر چهارشنبه در معارفه رئیس جدید اداره زندان سبزوار اظهار کرد: طرح انتقال زندان سبزوار به بیرون از بافت شهری با جدیت پیگیری می‌شود و زمینی نیز به این منظور از سالهای گذشته اختصاص یافته است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی افزود: ساختمان زندان کنونی شهر سبزوار فرسوده و نیز فضای فیزیکی آن برای اقدامات تأمینی و تربیتی محدود است که باید عملیات اجرایی ساخت زندان جدید سبزوار شتاب بگیرد.

وی اظهار کرد: دو معضل اداره زندان‌های خراسان رضوی مربوط به ساختمان زندان شهرستان‌های سبزوار و نیشابور است که در بازدید رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از این مکان‌ها، بر رفع این مشکل تاکید شده بود.

جانفدا کارنامه زندان سبزوار را، علیرغم وضعیت خاص فیزیکی و فرسودگی بافت آن، مثبت خواند و گفت: این شهرستان در حوزه دادرسی الکترونیکی رتبه دوم خراسان رضوی را دارد و انتظار می‌رود با همکاری بیشتر دادگستری در حوزه استفاده از پابند الکترونیکی نیز جدیت‌های لازم دیده شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی زندان در خراسان رضوی اظهار کرد: این قرارگاه با رویکرد کاهش جرایم و ایجاد امنیت با حضور مسؤولان قضائی و اداری استان راه اندازی شده است.

وی افزود: این قرارگاه اجتماعی در ۱۳ مأموریت مربوط به زندانیان و خانواده‌های آنها فعال است که به صورت آزمایشی در مشهد آغاز به کارکرده است و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، این طرح به زندان دیگر شهرستان‌های استان نیز ابلاغ می‌شود.