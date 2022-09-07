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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی:

عملیات اجرایی ساخت زندان جدید سبزوار باید شتاب بگیرد

عملیات اجرایی ساخت زندان جدید سبزوار باید شتاب بگیرد

سبزوار ـ مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی گفت: ساختمان زندان کنونی شهر سبزوار فرسوده شده به همین دلیل باید ساخت زندان جدید شتاب بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرباز جانفدا ظهر چهارشنبه در معارفه رئیس جدید اداره زندان سبزوار اظهار کرد: طرح انتقال زندان سبزوار به بیرون از بافت شهری با جدیت پیگیری می‌شود و زمینی نیز به این منظور از سالهای گذشته اختصاص یافته است.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی افزود: ساختمان زندان کنونی شهر سبزوار فرسوده و نیز فضای فیزیکی آن برای اقدامات تأمینی و تربیتی محدود است که باید عملیات اجرایی ساخت زندان جدید سبزوار شتاب بگیرد.

وی اظهار کرد: دو معضل اداره زندان‌های خراسان رضوی مربوط به ساختمان زندان شهرستان‌های سبزوار و نیشابور است که در بازدید رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از این مکان‌ها، بر رفع این مشکل تاکید شده بود.

جانفدا کارنامه زندان سبزوار را، علیرغم وضعیت خاص فیزیکی و فرسودگی بافت آن، مثبت خواند و گفت: این شهرستان در حوزه دادرسی الکترونیکی رتبه دوم خراسان رضوی را دارد و انتظار می‌رود با همکاری بیشتر دادگستری در حوزه استفاده از پابند الکترونیکی نیز جدیت‌های لازم دیده شود.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی زندان در خراسان رضوی اظهار کرد: این قرارگاه با رویکرد کاهش جرایم و ایجاد امنیت با حضور مسؤولان قضائی و اداری استان راه اندازی شده است.

وی افزود: این قرارگاه اجتماعی در ۱۳ مأموریت مربوط به زندانیان و خانواده‌های آنها فعال است که به صورت آزمایشی در مشهد آغاز به کارکرده است و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، این طرح به زندان دیگر شهرستان‌های استان نیز ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 5584244

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