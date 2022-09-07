به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، گالری‌های بهار، تابستان، پاییز، زمستان، ممیز و میرمیران خانه هنرمندان ایران از ۱۸ تا ۲۸ شهریور میزبان ۳ نمایشگاه تجسمی می‌شود.

نمایشگاه مجسمه‌های ایران قنواتی با عنوان «نهست نخل» که شامل ۲۱ اثر است، در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

آثار این نمایشگاه از ابتدای سال ۱۴۰۰ با استفاده از خمیر کاغذ خلق شده‌اند و ارتباط بین انسان و طبیعت را واکاوی می‌کنند.

همچنین نمایشگاه پوسترهای تئاتر و نمایش مازیار تهرانی به همت سهراب حسینی در گالری بهار برپا می‌شود.

«چهره هنرمند، کشیده / گرفته شده توسط خود او» نیز عنوان نمایشگاهی است که در چهار گالری پاییز، زمستان، ممیز و میرمیران خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه به کوشش معاونت هنری خانه هنرمندان ایران با محوریت آثار «سلف‌پرتره» یا «خودنگاره» هنرمندان از ۱۸ تا ۲۸ شهریور ماه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

نمایشگاه‌های «چهره هنرمند، کشیده / گرفته شده توسط خود او»، «نهست نخل» و پوسترهای تئاتر و نمایش از ۱۸ تا ۲۸ شهریور (به جز روزهای شنبه) از ساعت ۱۵ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان است.

افتتاحیه این ۳ نمایشگاه نیز ساعت ۱۷ روز جمعه ۱۸ شهریور در خانه هنرمندان ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار می‌شود.