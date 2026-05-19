به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «تقاطع: چهره‌ها» از اول تا ۱۵ خرداد با آثاری از ۳ هنرمند نقاش در گالری باشگاه به نمایش درمی‌آید. این نمایشگاه با آثاری از مهدی راحمی، حسین طادی و سوگند نبی آغاز به کار می‌کند.

در توضیح این نمایشگاه نوشته شده‌است:

«تقاطع، پروژه‌ای نو در باشگاه است که در قالب آن به تلاقی آثار سه هنرمند در یک کارنما می‌رسیم. در گذر از تقاطع مشترک سه هنرمند، تفاوت‌ها و جزئیات نگاه هنرمندان بیشتر مشهود است. باشگاه با رصد اشتراکات، سعی بر نمایان ساختن تفاوت‌هایی که از هویت مستقل هر هنرمند برخاسته، دارد. نخستین تقاطع هنرمندان در باشگاه، با تمرکز بر چهره‌نگاری معاصر در نگاه سه هنرمند بر دیوار می‌رود.»

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری باشگاه واقع در خیابان کریمخان، خیابان حسینی، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۳، طبقه۳ مراجعه کنند. گالری باشگاه شنبه‌ها تعطیل است.