به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه هنرمندان ایران، ششمین هفته معماری اسپانیا که به همت بخش فرهنگی سفارت این کشور در ایران برگزار می‌شود، عصر پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ در سالن جلیل شهناز افتتاح می‌شود.

در هفته معماری اسپانیا، ۴۶ عکس‌ از آثار ۲ معمار برجسته اسپانیایی که پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف دنیا اجرا کرده‌اند در گالری تابستان به نمایش گذاشته می‌شود.

سانتیاگو پورراس، اوریول پونس و فرهاد آزرمی، سخنرانان افتتاحیه ششمین هفته معماری اسپانیا هستند.

همچنین آنخل لوسادا فرناندس، سفیر اسپانیا مهمان ویژه افتتاحیه این برنامه خواهد بود.

خانه هنرمندان ایران شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ آذر به دلیل شهادت حضرت فاطمه (س) تعطیل است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه آثار ششمین هفته معماری اسپانیا، تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲ به گالری تابستان این مجموعه مراجعه کنند.