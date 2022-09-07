ایجاد کارگروهی برای حل مشکلات حوزه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست هم‌اندیشی اعضای این شورا با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، گفت: حضور ساداتی‌نژاد در رأس وزارت جهاد کشاورزی یک فرصت مغتنم برای کشور در موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی افزود: او هم در حوزه قانونگذاری و تقنینی در مجلس شورای اسلامی و هم حوزه در اجرا در دولت حضور داشته که این موضوع باعث می‌شود به معضلات و مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن‌ها در زمینه کشاورزی اشراف کامل داشته باشند و امیدواری ما برای ایجاد تحولات عمیق با روحیه جهادی و انقلابی و مردمی جناب وزیر، بسیار است.

رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: جامعه شورایی کشور یک جامعه بزرگ با ۱۲۶ هزار عضو از تمام سلایق و افکار و اقوام است که در تمام سطوح کشور از روستا تا شهرهای کوچک و بزرگ حضور دارند که این یک فرصت بزرگ برای کشور است و می‌تواند به تعاملات مثبت میان شورای عالی استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی منجر شود.

سروری در تبیین شیوه تعامل شورای عالی استان‌ها با مجموعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: جوهره و فلسفه وجودی نمایندگان ارتباط با مردم است که از نزدیک در جریان همه معضلات و مشکلات قرار دارند و اشراف کاملی در این خصوص دارند که از دل آن قطعاً پیشنهادات و راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌ها بروز و ظهور می‌کند که این موضوع، می‌تواند برای کشور و حوزه کشاورزی مفید باشد.

وی پیشنهاد داد برای ایجاد ارتباط مؤثر میان جامعه کشاورزی و شبکه عظیم شورایی کشور، کارگروه تخصصی میان شورای عالی استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود تا امکانی فراهم شود که بتوان به طور مستمر تعاملات و شیوه حل مشکلات حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان ابراز امیدواری کرد این نشست، برکات و آثار مفیدی داشته باشد و خروجی مؤثری از این دریچه ایجاد شود.