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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۲۶

رئیس شورای عالی استان‌ها مطرح کرد؛

ایجاد کارگروهی برای حل مشکلات حوزه کشاورزی

ایجاد کارگروهی برای حل مشکلات حوزه کشاورزی

سروری گفت: کارگروه تخصصی میان شورای عالی استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود تا امکانی فراهم شود که بتوان به طور مستمر تعاملات و شیوه حل مشکلات حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست هم‌اندیشی اعضای این شورا با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، گفت: حضور ساداتی‌نژاد در رأس وزارت جهاد کشاورزی یک فرصت مغتنم برای کشور در موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی افزود: او هم در حوزه قانونگذاری و تقنینی در مجلس شورای اسلامی و هم حوزه در اجرا در دولت حضور داشته که این موضوع باعث می‌شود به معضلات و مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن‌ها در زمینه کشاورزی اشراف کامل داشته باشند و امیدواری ما برای ایجاد تحولات عمیق با روحیه جهادی و انقلابی و مردمی جناب وزیر، بسیار است.

رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: جامعه شورایی کشور یک جامعه بزرگ با ۱۲۶ هزار عضو از تمام سلایق و افکار و اقوام است که در تمام سطوح کشور از روستا تا شهرهای کوچک و بزرگ حضور دارند که این یک فرصت بزرگ برای کشور است و می‌تواند به تعاملات مثبت میان شورای عالی استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی منجر شود.

سروری در تبیین شیوه تعامل شورای عالی استان‌ها با مجموعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: جوهره و فلسفه وجودی نمایندگان ارتباط با مردم است که از نزدیک در جریان همه معضلات و مشکلات قرار دارند و اشراف کاملی در این خصوص دارند که از دل آن قطعاً پیشنهادات و راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌ها بروز و ظهور می‌کند که این موضوع، می‌تواند برای کشور و حوزه کشاورزی مفید باشد.

وی پیشنهاد داد برای ایجاد ارتباط مؤثر میان جامعه کشاورزی و شبکه عظیم شورایی کشور، کارگروه تخصصی میان شورای عالی استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود تا امکانی فراهم شود که بتوان به طور مستمر تعاملات و شیوه حل مشکلات حوزه کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان ابراز امیدواری کرد این نشست، برکات و آثار مفیدی داشته باشد و خروجی مؤثری از این دریچه ایجاد شود.

کد مطلب 5584410
مهشید جعفری معظم

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