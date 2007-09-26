520 کیلومتر از شبکه فاضلاب مشهد اجرا خواهد شد

محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در مشهد بیش از 650 هزار انشعاب آب و حدود 160 هزار انشعاب فاضلاب صورت گرفته که حدود 25 درصد شهروندان از خدمات فاضلاب شهری برخوردارند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای پروژه فاضلاب در شهر مشهد از اولویت زیست محیطی و مسایل بهداشتی با جایگزینی پساب فاضلاب به عنوان تامین آب شهروندان می تواند تولید شش هزار لیتر از 9 هزار لیتر آب موجود در تصفیه خانه را صرف امور کشاورزی کند.
پرورش یادآور شد: در این راستا برای اولین بار در کشور تصفیه خانه 500 لیتر برثانیه فاضلاب شهری از پرکند آباد حق آبه به کشاورزانی که از سد کارده برای آبیاری مزارع استفاده می کردند با پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جایگزین شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد بیان داشت: با این اقدام قسمت قابل توجهی از آب مصرفی کشاورزان که در گذشته حدود 90 درصد آب پشت سدها را مصرف می کردند در تصفیه خانه ها تولید می شود.
