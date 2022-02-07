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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۱۰

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲ خبر داد؛

صدور مجوز ۵۰۰ انشعاب فاضلاب شهری در محله طرشت

صدور مجوز ۵۰۰ انشعاب فاضلاب شهری در محله طرشت

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲ از صدور مجوز اتصال ۵۰۰ انشعاب محله طرشت شمالی به شبکه فاضلاب شهری با هماهنگی شهرداری این منطقه و شرکت آب و فاضلاب منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رنجبر گفت: شبکه فاضلاب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی شهری است که نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و تأمین محیطی سالم برای شهروندان دارد؛ بر همین اساس مدیریت شهری منطقه ۲ تلاش دارد تا در همکاری با شرکت آب و فاضلاب، عملیات اجرایی این طرح زیست محیطی را تسریع کند.

وی افزود: به‌منظور توسعه و تکمیل شبکه انتقال فاضلاب، ۵۰۰ مجوز حفاری انشعاب در خیابان طرشت شمالی صادر شده و صدور مجوز در محدوده ناحیه ۶ منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

رنجبر با بیان اینکه در بعد زیست محیطی، جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب، آب از چرخه یک بار مصرف و مخرب به چند بار مصرف و سازنده تبدیل می‌شود، گفت: همین موضوع علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، سبب مدیریت بهینه منابع انرژی می‌شود.

کد مطلب 5419105

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