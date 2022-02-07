صدور مجوز ۵۰۰ انشعاب فاضلاب شهری در محله طرشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رنجبر گفت: شبکه فاضلاب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی شهری است که نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و تأمین محیطی سالم برای شهروندان دارد؛ بر همین اساس مدیریت شهری منطقه ۲ تلاش دارد تا در همکاری با شرکت آب و فاضلاب، عملیات اجرایی این طرح زیست محیطی را تسریع کند.

وی افزود: به‌منظور توسعه و تکمیل شبکه انتقال فاضلاب، ۵۰۰ مجوز حفاری انشعاب در خیابان طرشت شمالی صادر شده و صدور مجوز در محدوده ناحیه ۶ منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

رنجبر با بیان اینکه در بعد زیست محیطی، جمع‌آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب، آب از چرخه یک بار مصرف و مخرب به چند بار مصرف و سازنده تبدیل می‌شود، گفت: همین موضوع علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، سبب مدیریت بهینه منابع انرژی می‌شود.