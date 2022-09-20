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۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۳۹

فرمانده انتظامی اردبیل:

کامیون خارجی با محموله قاچاق در بیله‌سوار توقیف شد

کامیون خارجی با محموله قاچاق در بیله‌سوار توقیف شد

بیله‌سوار-فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: کامیون خارجی با محموله قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در بیله‌سوار توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد تقوی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مأموران گشت مبنی بر حضور یک دستگاه کامیون خارجی در پارکینگ گمرک شهرستان بیله‌سوار مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان بلافاصله با انجام بررسی‌های لازم و اشرافیت اطلاعاتی از وجود این کامیون اطمینان حاصل کردند.

وی با اشاره به هماهنگی قضائی در این رابطه افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی بلافاصله به محل اعزام و خودرو مورد نظر را که به صورت قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده بود را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به ارزش ۴۰ میلیارد ریالی کامیون خارجی قاچاق کشف شده، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

سرهنگ تقوی بیان کرد: قاچاق کالا و ارز ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور و تولید داخل وارد می‌کند که برخورد با هرگونه قاچاق به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی است.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم چنانچه با فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان و کسانی که امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد مواجهه شدند، بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را با مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

کد مطلب 5594017

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