آغاز رژه بزرگ دریایی ۱۴۴۴ شناور مردمی و نظامی در خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و رشادت‌های فرزندان غیور ملت ایران صبح پنجشنبه رژه ۳۱ شهریور نیروهای مسلح در بندرعباس همزمان با تهران با مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد و یگان‌های برگزیده شناوری، هوایی، پیاده و محمول نیروهای مسلح و بسیج دریایی، اقتدار و سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز را به نمایش گذاشتند.



۱۴۴۴ فروند شناور سنگین، نیمه سنگین و سبک در قالب بسیج دریایی و یگان‌های برگزیده شناوری نیروی دریایی ارتش و سپاه و دریابانی فراجا در مجاورت سواحل خلیج فارس در آئین رژه یگان‌های نیروهای مسلح در بندرعباس توان نظامی و مردمی را به نمایش گذاشتند. پیش قراول یگان‌های شناوری در رژه دریایی، ناو رزمی موشک انداز شهید سلیمانی است که چندی پیش به یگان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد.

همزمان با رژه شناوری، جنگنده‌های تیزپرواز نیروی هوایی ارتش و هوا فضای سپاه به اجرای رژه هوایی می‌پردازند.

در این مراسم سرتیپ نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، سردار فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه، امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردار رضایی جانشین فراجا، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان استان هرمزگان حضور داشتند.