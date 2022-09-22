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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

فرماندار اردستان:

هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و گذشت است

هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و گذشت است

اردستان-فرماندار اردستان گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و گذشت است و همچنین مایه افتخار برای کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا صبح پنجشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی‌های نظامی شهرستان، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، گذشت است و فرصتی برای تجلیل از مردان و زنان این آب و خاک است؛ آنهایی که برای این که خاک و بوم را حفظ کنند و پرچم کشور را سرافراز نگه دارند از جان خود مایه گذاشتند.

وی افزود: خوشبختانه بر عکس آن چیزی که دشمن می‌خواست دفاع مقدس مایه افتخار برای کشور شد و همچنین تبدیل به یک عزت به رهبری امام خمینی برای مسلمانان و مردم شد.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: جوانان و فرماندهانی در این عرصه بودند و پرورش یافتند که امروز مایه افتخار برای بشریت هستند.

احمدی‌طبا بیان کرد: سردار شهید سلیمانی از یادگاران دفاع مقدس است که امروزه به عنوان یک اسوه و الگو از ایشان یاد می‌شود همچنین در شهرستان اردستان نیز یادگاران بسیاری از دوران دفاع مقدس وجود دارد.

کد مطلب 5595528

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