راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم مؤمن ورامین، پاکدشت و قرچک، با توجه به برگزاری اغتشاشات در برخی از مناطق این شهرستان‌ها راهپیمایی گسترده ای در محکومیت اغتشاشات برگزار کردند.

این راهپیمایی در ورامین و از ساعت ۱۷ از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار شد و طی آن مردم ورامین که همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی همواره پیشرو هستند، با شعارهایی حمایت همه جانبه خود را از انقلاب اسلامی اعلام کردند.

ورامینی‌ها با حضور در راهپیمایی گسترده راه خود را به طور کامل از اغتشاشگران جدا کرده و فتنه را شکست دادند.

اقدامات ساختارشکنانه برخی افراد را بر نمی‌تابیم

قرچکی های فهیم و ولایتمدار و همواره در صحنه دفاع از کشور و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز آماده و هوشیار بوده و با تجمع خود اجازه سو استفاده به افراد فرصت طلب و ضد انقلاب را ندادند.

تجمع مردم قرچک در محکومیت آشوب‌های اخیر نیز از ساعت ۱۷ عصر پنج شنبه در مسجد جامع این شهر برگزار شد و طی آن مردم غیور و ولایتمدار قرچک با خروش دینی، علیه آشوب گران، هوشیاری خود در دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساندند.

یک جوان ورامینی که در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر در این شهرستان حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات روزهای اخیر دیگر از اعتراض و یا تجمع اعتراض آمیز گذشته بود و عملاً شاهد اقدامات ساختار شکنانه عده‌ای از اراذل و اوباش و آشوبگران در برخی از شهرهای کشور بودیم.

وی افزود: عده‌ای گستاخ با جسارت به حریم قرآن و مقدسات اسلامی باطن خود را نشان داده و خون مردم را به جوش آوردند.

این جوان اضافه کرد: ما نیز از فوت هموطن مان متاسف هستیم، اما باید بپذیریم، که پیگیری و واکاوی ابعاد آن حادثه باید به مسئولان رسمی و مرتبط با این موضوع سپرده شود و آشوبگری و اغتشاش و تخریب اموال عمومی راه حل این مساله نیست.

پاکدشتی‌ها شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» سر دادند

در پاکدشت نیز شاهد تجمع پرشور مردم این شهرستان در پاسخ به اغتشاشگرانی که شب گذشته ایجاد ناامنی کرده بودند، بودیم.

شرکت کنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و…بار دیگر به آشوبگران نشان دادند که ملت ایران اسلامی پای انقلاب و رهبری ایستاده است.

به عنوان عضوی از جامعه بانوان کشور ناراحتم، که چرا عده‌ای ندانسته و یا دانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند

یکی از بانوان شرکت کننده در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در پاکدشت به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته تعدادی از آشوبگران در پاکدشت شعارهای هنجار شکن سر داده و به سوی مأموران سنگ پرتاب کردند و به اموال عمومی آسیب وارد کردند، این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی افزود: من به عنوان عضوی از جامعه بانوان کشور ناراحتم، که چرا عده‌ای ندانسته و یا دانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، این افراد باید بدانند، که بانوان ایران فریب بازی‌های سوخته و افکار باطل این افراد را نخواهند خورد و فریاد انزجار ما را به خوبی بشنوند.

تظاهرات محکومیت حرکات هنجار شکنانه عده‌ای معدود از عوامل مزدور و فریب خورده در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، آتش کشیدن برخی از مساجد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت حجاب بانوان و همچنین تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت در جنوب شرق استان تهران به خوبی نشان داد، که مردم تا لحظه آخر پای ارزش‌های انقلابی خود ایستاده و اجازه دست درازی به کشور و وطن را به هیچ قدرتی نخواهند داد.

طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی محکومیت حرکات هنجار شکنانه و اغتشاشات اخیر، فردا جمعه در سراسر استان و شهر تهران بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.