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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۸

با حضور پرشور مردم انقلابی؛

راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد

راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد

ورامین- مردم مومن و ولایی جنوب شرق استان تهران با برگزاری راهپیمایی گسترده اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم مؤمن ورامین، پاکدشت و قرچک، با توجه به برگزاری اغتشاشات در برخی از مناطق این شهرستان‌ها راهپیمایی گسترده ای در محکومیت اغتشاشات برگزار کردند.

این راهپیمایی در ورامین و از ساعت ۱۷ از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار شد و طی آن مردم ورامین که همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی همواره پیشرو هستند، با شعارهایی حمایت همه جانبه خود را از انقلاب اسلامی اعلام کردند.

ورامینی‌ها با حضور در راهپیمایی گسترده راه خود را به طور کامل از اغتشاشگران جدا کرده و فتنه را شکست دادند.

اقدامات ساختارشکنانه برخی افراد را بر نمی‌تابیم

قرچکی های فهیم و ولایتمدار و همواره در صحنه دفاع از کشور و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز آماده و هوشیار بوده و با تجمع خود اجازه سو استفاده به افراد فرصت طلب و ضد انقلاب را ندادند.

تجمع مردم قرچک در محکومیت آشوب‌های اخیر نیز از ساعت ۱۷ عصر پنج شنبه در مسجد جامع این شهر برگزار شد و طی آن مردم غیور و ولایتمدار قرچک با خروش دینی، علیه آشوب گران، هوشیاری خود در دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساندند.

یک جوان ورامینی که در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر در این شهرستان حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات روزهای اخیر دیگر از اعتراض و یا تجمع اعتراض آمیز گذشته بود و عملاً شاهد اقدامات ساختار شکنانه عده‌ای از اراذل و اوباش و آشوبگران در برخی از شهرهای کشور بودیم.

راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد

وی افزود: عده‌ای گستاخ با جسارت به حریم قرآن و مقدسات اسلامی باطن خود را نشان داده و خون مردم را به جوش آوردند.

این جوان اضافه کرد: ما نیز از فوت هموطن مان متاسف هستیم، اما باید بپذیریم، که پیگیری و واکاوی ابعاد آن حادثه باید به مسئولان رسمی و مرتبط با این موضوع سپرده شود و آشوبگری و اغتشاش و تخریب اموال عمومی راه حل این مساله نیست.

پاکدشتی‌ها شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» سر دادند

در پاکدشت نیز شاهد تجمع پرشور مردم این شهرستان در پاسخ به اغتشاشگرانی که شب گذشته ایجاد ناامنی کرده بودند، بودیم.

شرکت کنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و…بار دیگر به آشوبگران نشان دادند که ملت ایران اسلامی پای انقلاب و رهبری ایستاده است.

به عنوان عضوی از جامعه بانوان کشور ناراحتم، که چرا عده‌ای ندانسته و یا دانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند

یکی از بانوان شرکت کننده در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در پاکدشت به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته تعدادی از آشوبگران در پاکدشت شعارهای هنجار شکن سر داده و به سوی مأموران سنگ پرتاب کردند و به اموال عمومی آسیب وارد کردند، این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم.

راهپیمایی محکومیت اغتشاشات در جنوب شرق استان تهران برگزار شد

وی افزود: من به عنوان عضوی از جامعه بانوان کشور ناراحتم، که چرا عده‌ای ندانسته و یا دانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، این افراد باید بدانند، که بانوان ایران فریب بازی‌های سوخته و افکار باطل این افراد را نخواهند خورد و فریاد انزجار ما را به خوبی بشنوند.

تظاهرات محکومیت حرکات هنجار شکنانه عده‌ای معدود از عوامل مزدور و فریب خورده در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، آتش کشیدن برخی از مساجد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت حجاب بانوان و همچنین تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت در جنوب شرق استان تهران به خوبی نشان داد، که مردم تا لحظه آخر پای ارزش‌های انقلابی خود ایستاده و اجازه دست درازی به کشور و وطن را به هیچ قدرتی نخواهند داد.

طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی محکومیت حرکات هنجار شکنانه و اغتشاشات اخیر، فردا جمعه در سراسر استان و شهر تهران بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5595599

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      7 6
      پاسخ
      احسنت 👌🍃🇮🇷
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      38 45
      پاسخ
      درود بر مردم غیور ورامین مرگ بر سلطنت طلبها مرگ بر شبکه من و تو و اینتر نشنال مرگ بر آشوب گر مرگ بر کسانی که به مقدسات توهین کردن
    • هوتن IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      14 1
      پاسخ
      اقا فک کنم که باید اسم وزارت فرهنگ وارشادباید تغییرکندهمینطور روش وقانونش راوفقط وزارت فرهنگ کافی است وارشاد تحمیلی وزوری است وباید روی فرهنگ ایرانی اصیل واسلامی فرهنگ سازی شود وازفرهنگ تمام اقوام استفاده شود تا دچار اینگونه حرج ومرجها ونا رضایتی ها داخل کشور نشویم
    • ناصری US ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      22 13
      پاسخ
      آفرین زنده باد پاکی
    • ایمان IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      54 19
      پاسخ
      ایکاش مسئولان ما می‌فهمیدند مردم رو نباید روبروی هم گذاشت و باید جای این کارها رفاه ملت رو درست کنن شکم گشنه دین و ایمان نداره
    • مرضی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      43 21
      پاسخ
      داداش مطمعنی؟ تو قرچک پریشب شلوغ شد ولی خبری از این که شما میگی نبود اشتباه اخبار به دستتون رسیده
    • ایمانی IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      64 21
      پاسخ
      خدمت مردم غیور همیشه در صحنه چرا برای گرانی و تورم و بدبختی و فساد وزیران هر دولتی که به اتمام میرسه راهپیمایی نمیکنید؟ چرا برای اختلاس مدیران دولتی و شرکت‌های بزرگ اعتراضی ندارید؟ چرا برای بودجه هایی که هزینه کشورهای دیگه میشه اما برای استان‌های محروم نمیشه اعتراضی ندارید؟ شما حرف مردم را می‌زنید؟
      • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        5 2
        به موارد مهمی اشاره داشتید ولی جالب این جاست که چرا سکوت میکنند.
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      14 19
      پاسخ
      مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر آمریکا
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      9 4
      پاسخ
      تازمانی که مشکل دزدی ،اختلاس و.....در کشور حل نشود،همین روند درکشور ادامه دارد
    • AE ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      7 1
      پاسخ
      لطفا به بیانات اخیراقای جوادی املی مراجعه شود. یک عده مشغول بیزار کردن مردم از دین هستند.و به خیال خودشان در حال اثبات دین می باشند.
    • م س IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      16 8
      پاسخ
      دولت باید بعداز ارامیها دوربین ها رو بررسی کنه کسانی که دستور از خارج گرفتن وماشین واموال دولت وملت را اتش زدن باید توان کارشان را پس بدن وگرنه باز هم اینها برای مردم مزاحمت ایجاد میکنن
    • جلال IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      43 16
      پاسخ
      اگه راست میگید بزارید مخالفان هم آزادانه تجمع داشته باشند
      • محمدی IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
        24 8
        مگه آزاد نبودند از بس که ذات خراب فوری شروع به اغتشاش می کنند زود همه جا رو به آتیش می کشند
    • مرگ بر منافقین IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      1 2
      پاسخ
      کاش تصاویر هوایی هم میگرفتین که مشت محکمی باشد بر دهان منافق ها. الان این تصاویر کلوز آپ که گرفتید فکر میکنن کل جمعیت همین چند نفر هستن که اندازه یه دبیرستان بیشتر نمیشه. لطفا در اجتماعات بعدی حتما با کوادکوپتر هم عکس و فیلم بگیرید. ممنونم.منتظر تصاویر زیباتون هستم.
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      شما دین دارین که مردم رارودرروی هم قرار می دهید این کار از نشانه منافق است

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