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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

پس از پایان نماز جمعه؛

مردم قزوین در محکومیت اغتشاش راهپیمایی برگزار می‌کنند

مردم قزوین در محکومیت اغتشاش راهپیمایی برگزار می‌کنند

قزوین – رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین از برگزاری راهپیمایی مردم قزوین در محکومیت اغتشاش و عاملان آن خبر داد.

حجت الاسلام غلامحسین شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری اغتشاشات در برخی از مناطق قزوین مردم ولایتمدار قزوین فردا جمعه راهپیمایی را در محکومیت اغتشاشات برگزار خواهند کرد.

وی افزود: این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در مسجدالنبی (ص) قزوین به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: مردم قزوین همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی همواره پیشرو هستند.

وی تاکید کرد: بدون شک مردم فردا با حضور در راهپیمایی گسترده راه خود را به طور کامل از اغتشاشگران جدا کرده و این بار نیز فتنه شکست خواهد خورد.

کد مطلب 5595595

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