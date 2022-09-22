حجت الاسلام غلامحسین شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری اغتشاشات در برخی از مناطق قزوین مردم ولایتمدار قزوین فردا جمعه راهپیمایی را در محکومیت اغتشاشات برگزار خواهند کرد.
وی افزود: این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در مسجدالنبی (ص) قزوین به سمت میدان آزادی قزوین برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: مردم قزوین همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی همواره پیشرو هستند.
وی تاکید کرد: بدون شک مردم فردا با حضور در راهپیمایی گسترده راه خود را به طور کامل از اغتشاشگران جدا کرده و این بار نیز فتنه شکست خواهد خورد.
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