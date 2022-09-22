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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۲۵

ارشد نظامی قرارگاه منطقه‌ای شمالشرق نزاجا:

یک افسر ارتش تیپ قوچان به دست اغتشاشگران به شهادت رسید

یک افسر ارتش تیپ قوچان به دست اغتشاشگران به شهادت رسید

قوچان ـ ارشد نظامی قرارگاه منطقه‌ای شمالشرق نزاجا گفت: رزمنده جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس از افسران تیپ قوچان شب گذشته توسط افراد شرور و اغتشاشگر در قوچان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ رضا آذریان در رابطه با شهادت یکی از افسران نیروی زمینی ارتش در شهرستان قوچان، اظهار کرد: همه سربازان و افسران و امیران ارتش جمهوری اسلامی ایران جزو ولایتمداران و در خط ولایت بوده و در هر شرایطی آماده شهادت هستند.

وی ادامه داد: رزمنده جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس از افسران خوب ما شب گذشته در جریان آشوب‌هایی که در شهر قوچان رخ داد توسط افراد شرور و اغتشاشگر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

ارشد نظامی قرارگاه منطقه‌ای شمالشرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت و تبریک این شهادت به خانواده این شهید والامقام، رهبر معظم انقلاب و ارتش جمهوری اسلامی ایران در تیپ قوچان، بیان کرد: ما همیشه آماده هستیم برای شهادت زیرا شهدا همیشه وصیت کردند باید حافظ امنیت، استقلال و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و هیچ گاه ولایت فقیه را تنها نگذاریم.

کد مطلب 5595555

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      31 4
      پاسخ
      لعنت خدا بر پدر و مادر کسیکه این نام امنی را دامن زده ، لعنت خدا بر یزیدیان زمانه بی هیاهوی شراب خوار و اوباش ، باید این افراد شناسایی و همانجا در ملاء عام قصاص بشن و ضربه زنندگان به اموال ملی و شخصی ، جبران خسارت از اموالشان رو داشته باشند
    • ع ا ز CA ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      25 0
      پاسخ
      روحش شاد و عرض تسلیت به همکاران و خانواده محترم ایشان خانواده شهید بدانند که انتقام سخت از اغتشاشگران طرفداران فحشا و گدایان و جیره خواران غرب زده خواهیم گرفت .
    • محمود .درگز IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      31 2
      پاسخ
      شهادتت مبارک . وطن فروشان و فتنه گران همچون کفتاران که هیچی جز گناه و خیانت عایدشان نخواهد شد .
    • محمدرضا IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      19 0
      پاسخ
      خدا بحق ابوالفظل شراین اشوبگران ودشمنان این کشورونظام رو کم کنه وبدرک واصل بشندانشاالله یک جانبازکه رفته جنگیده واسه این خاک سلامتیشوجوانی وعمرشو فداکرده وارتشی هست رو ناجوانمردانه میزنیدمیکشید انشاالله به یاری امام زمان دستگیر وقصاص بشید
    • دکتر محمد رضا یگانه IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      13 0
      پاسخ
      ما ملت شهید پرور ایران از ارتش قهرمان وسپاه پاسداران مقتدر میخواهیم که سریعا" منافقین داخلی وخارجی را سرکوب کنندما امنیت میخواهیم ؟ از حفاظت اطلاعات ارتش میخواهیم مواظب و مراقب سخنان تفرقه انگیز بعضی از فرماندهان ارتش باشند ؟ ما ملت ایران سرباز فداکاری مثل صیاد شیرازی میخواهیم
    • دکتر محمد رضا یگانه IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      10 0
      پاسخ
      ما ملت شهید پرور ایران از ارتش قهرمان وسپاه پاسداران مقتدر میخواهیم که سریعا" منافقین داخلی وخارجی را سرکوب کنندما امنیت میخواهیم ؟ از حفاظت اطلاعات ارتش میخواهیم مواظب و مراقب سخنان تفرقه انگیز بعضی از فرماندهان ارتش باشند ؟ ما ملت ایران سرباز فداکاری مثل صیاد شیرازی میخواهیم
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      32 0
      پاسخ
      چرا آقازاده ها در این شرایط بحرانی از خارج برنمیگردند تا در کنار سایر رزمندگان با اغتشاشگران مبارزه کنند؟ نمیدونم آیا اونها ناراحتی ندارند که ما بیخبر باشیم و فردا پیش شهدا شرمنده باشیم.نکنه ارسال پول و ثروت تو این چند روزه براشون دشوار شده باشه و این باعث بشه دوست دختراشون ازشون قهر کنند
    • فرشته IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      39 9
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • رضا IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      32 30
      پاسخ
      جانباز دوران دفاع مقدس باید سنش زیادتر از این باشه که بعنوان پرسنل ارتش در مقابل مردم قرار بگیره ،دروغ بسه انسان باشید و اصل مطلب درست رو بگید،خناس ها
      • ارش IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        12 0
        جانباز دفاع مقدس نبوده سال ۹۵ لب مرز در حین پاکسازی بوده که پاش میره رو مین
      • ارش IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
        7 0
        جانباز دفاع مقدس نبوده سال ۹۵ لب مرز در حین پاکسازی بوده که پاش میره رو مین
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      8 3
      پاسخ
      روحش شادو تسلیت به خانواده ایشان و رهبر دل سوز
    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      4 7
      پاسخ
      روحش شادو تسلیت به خانواده ایشان و رهبر دل سوز
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      8 2
      پاسخ
      روحش شاد خدا به خانوداد ش صبر بده
    • Mohmmad IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد ،،
    • نازی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      11 1
      پاسخ
      اینا همش کامنت فیک هست؟؟
    • پروانه IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      8 0
      پاسخ
      درود بر شهیدان لعنت به اغتشاشگر
    • علیرضا ایمانی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      شهادتت مبارک انتقام سخت از اغتشاش گران خواهن گرفت لعنت بر آن هایی که فکر میکنن با اغتشاش به جایی میرسن فقط دشمنو خوش حال میکنن باید همشون نابود شه
    • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه منافقین وآشوبگران رو مگه این جانباز چه گناهی داشت که کشتیدش..به کدامین گناه کشته شد😭😭😭😭😭
    • حمیدرضا IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض تسلیت به خانواده بزرگ ومظلوم ارتش
    • حمیدرضا IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض تسلیت به خانواده بزرگ ومظلوم ارتش

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