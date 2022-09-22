یک افسر ارتش تیپ قوچان به دست اغتشاشگران به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ رضا آذریان در رابطه با شهادت یکی از افسران نیروی زمینی ارتش در شهرستان قوچان، اظهار کرد: همه سربازان و افسران و امیران ارتش جمهوری اسلامی ایران جزو ولایتمداران و در خط ولایت بوده و در هر شرایطی آماده شهادت هستند.

وی ادامه داد: رزمنده جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس از افسران خوب ما شب گذشته در جریان آشوب‌هایی که در شهر قوچان رخ داد توسط افراد شرور و اغتشاشگر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

ارشد نظامی قرارگاه منطقه‌ای شمالشرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت و تبریک این شهادت به خانواده این شهید والامقام، رهبر معظم انقلاب و ارتش جمهوری اسلامی ایران در تیپ قوچان، بیان کرد: ما همیشه آماده هستیم برای شهادت زیرا شهدا همیشه وصیت کردند باید حافظ امنیت، استقلال و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و هیچ گاه ولایت فقیه را تنها نگذاریم.