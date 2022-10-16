مقتدی صدر: حوادث ثابت کرد که غربیها سست تر از لانه عنکبوت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق در سخنانی گفت که اروپا غرق در هرج و مرج شده است.

بر اساس این گزارش، مقتدی صدر در مقاله‌ای افزود: پس از نخستین آزمایش برای پیشرفت، علوم و تمدن غربی و آنچه فناوری پیشرفته می‌نامند، حقایق، شکست آن در مقابل مخلوقی که فقط با چشم مسلح دیده می‌شود (ویروس) را ثابت کرد و ماشین علم و عمل آنها حیران ماند و هیچ کاری نتوانستند انجام دهند.

رهبر جریان صدر افزود: این مخلوق کوچک با شیوع و سویه هایش قدرت خود و هیمنه اش بر مهمترین دستگاه بدن انسان (دستگاه ایمنی) را ثابت نمود و امروز حقایق، شکست دیگری را برای ما اثبات کرد.

مقتدی صدر ادامه داد: بسیاری از جوانان ما در مقابل پیشرفت خدماتی اروپا و کشورهای ابرقدرت و غیره آن سر فرود آورده اند اما برای همه و به واسطه نخستین درگیری جدی در جنگ اوکراین و روسیه مشخص شد که آنها سست‌تر از خانه عنکبوت هستند.

رهبر جریان صدر گفت: و این اروپاست که با کمبود سوخت و برق و افزایش قیمت‌ها مواجه است و بعید نیست که غرق در هرج و مرج شود همچنانکه خشکسالی و بیماری آن را در نوردید و در آستانه سقوط از پرتگاه افراط گرایان است، چیزی که در ایتالیا به وقوع پیوست و ممکن است در ادامه در کشورهای دیگر هم رخ دهد.

وی افزود: اروپا چیزی در اختیار ندارد و دموکراسی و آزادی آنها برای بستن دهان هاست که ممکن است در آینده بسته هم نشوند. تمام چیزهایی که گفتم برای دفاع از ظلم در کشورهای عربی و اسلامی نیست بلکه خلاصه چیزی که می‌خواهم بگویم این است که عظمت آنها با هر تندبادی از اینجا و آنجا فرو می‌ریزد و نزدیکی آنان به آمریکا هم سودی نخواهد داشت.

مقتدی صدر گفت: اگر با دقت نظر نگاه کنیم رویدادهای اروپا اگر چه علت مستقیم آن جنگ روسیه و اوکراین باشد اما هر دوی آنها یعنی وقوع بلا در کشورهای اروپایی و جنگ اوکراین ناشی از به چالش کشیدن احکام و سنن آسمانی است. تمام اینها پس از قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان که از لحاظ شرعی و عقلی ممنوع و حرام است رخ داد و بلاها یکی پس از دیگری بر آنها نازل شد و ادامه دارد: آبله میمون، جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی، آلودگی هوا و محیط زیست، کمبود سوخت، آتش سوزی‌ها، زلزله‌ها، افراط گرایی و غیره.

رهبر جریان صدر افزود: آنچه در کشورهای ابرقدرت اروپا و غیره روی می‌دهد همانند چیزی است که برای قوم لوط به وقوع پیوست. آنها این کار زشت را انجام دادند و خداوند بر آنها بلا نازل کرد و هرکس را که خواست نجات داد.

مقتدی صدر گفت: هرکس به آنها اعتراف نماید جزو آنهاست و از بلا نجات پیدا نخواهد کرد و دیر یا زود دچار آن می‌شود. و هرکس که تسلیم نشود و آنها را تأیید نکند در پناه خداوند متعال خواهد بود. هرچند که می دانم آنها با این سخنان قانع نشده و نخواهند شد و اهل شرارت در هر زمانی گناهی و بلایی دارند.