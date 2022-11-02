امیدوارم کشورهای غربی از مواضع غیر صادقانه خود دست بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترحسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل مقداد، وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه امروز درباره موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه، علی الخصوص همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری و برخی مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر مواضع مشترک دو کشور در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار داشت، دو کشور برای برگزاری کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در تهران در آینده نزدیک، با حضور نخست وزیر سوریه و میزبانی معاون اول رئیس جمهوری توافق دارند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین به نشست یک روزه دوستان منشور سازمان ملل متحد که قرار است روز شنبه با مشارکت ۱۸ کشور در سطح معاونان وزرای خارجه در تهران برگزار شود اشاره داشت.

فیصل مقداد نیز با اشاره به همبستگی و دوستی ایران و سوریه، در خصوص اقدامات مداخله گرانه خارجی گفت: اینها اقداماتی است که برای هدف قرار دادن ثبات ایران و منطقه انجام می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از شکست عاملین این اقدامات ضد ایرانی و حامیان مالی و رسانه‌ای آنان، از نشست پیش روی دوستان منشور ملل متحد استقبال کرد و افزود: قطب صاحب سلطه در جهان، منشور ملل متحد را به نفع خود به کار گرفته و آن را از اهداف حقیقی خود دور ساخته است.

وزیر خارجه سوریه همچنین با حمایت از موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که کشورهای غربی از مواضع غیر صادقانه خود در این فرایند دست بردارند.