  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۱

استاندار خراسان رضوی:

دولت سیزدهم در تأمین مسکن و معیشت مردم عزمی راسخ دارد

دولت سیزدهم در تأمین مسکن و معیشت مردم عزمی راسخ دارد

تربت جام ـ استاندار خراسان رضوی گفت: دولت سیزدهم در دو موضوع اساسی مسکن و اشتغال که خدمت به مردم است، عزمی راسخ دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر سه شنبه در آئین واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن در تربت جام اظهار کرد: دولت سیزدهم در دو موضوع اساسی مسکن و اشتغال که خدمت به مردم است، عزمی راسخ دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: با حضور مردم و استفاده از ظرفیت و توان اجرایی مردم ساخت مسکن که در معیشت مردم نقش اساسی دارد تمام کارهای مربوط را می‌توانیم به خوبی پیش ببریم و با همین همت مردمی، شاهد ساخت مسکن در این شهرستان و شهرستان‌های دیگر با سرعت بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم در مدت کوتاهی ساخت زمین‌های واگذاری شده آغاز و به سرعت پایان یابد.

نظری با اشاره به فتنه اخیر دشمن از علمای شیعه و اهل سنت و مردم بصیر تربت جام تشکر و قدردانی کرد و ادامه داد: دشمن طمع کرده بود وحدت شهرهای تلفیقی از جمله تربت جام را برهم بزند اما با حضور علما، نخبگان و مردم دارای بصیرت و فهیم این شهرستان و تکیه بر مبانی اعتقادی و اسلامی این توطئه خنثی و دشمن به اهداف شوم خود نرسیدو در این این راستا مردم بصیر و فهیم تربت جام مسیر تعالی و زندگی خود را ادامه می‌دهند و مهم‌ترین شاخص این شهرستان وحدت است‌.

استاندار خراسان رضوی با تکیه و الهام از فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به مردم تربت جام گفت: حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است. شما مردم بصیر توفیق داشتید برای دفاع از این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای بسیاری را تقدیم کنید. و همه ما مبتنی بر اعتقادات شهدای عزیزمان راه آنان را در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد.

وی بیان کرد: ما مسئولین افتخار می‌کنیم که خدمتگزار مردم هستیم، یک زمانی بنا بر شرایط وظیفه خدمتگزاری این بود که در لباس رزم در دفاع مقدس شرکت کنیم و امروز هم ایجاب می‌کند در این مسئولیت خدمتگزار شما باشیم.

گفتنی است؛ در آئین واگذاری طرح نهضت ملی مسکن در تربت جام که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد تعداد دو هزار و ۸۳۰ واحد مسکونی واگذار شد.

کد مطلب 5611721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها