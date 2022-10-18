دولت سیزدهم در تأمین مسکن و معیشت مردم عزمی راسخ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری ظهر سه شنبه در آئین واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن در تربت جام اظهار کرد: دولت سیزدهم در دو موضوع اساسی مسکن و اشتغال که خدمت به مردم است، عزمی راسخ دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: با حضور مردم و استفاده از ظرفیت و توان اجرایی مردم ساخت مسکن که در معیشت مردم نقش اساسی دارد تمام کارهای مربوط را می‌توانیم به خوبی پیش ببریم و با همین همت مردمی، شاهد ساخت مسکن در این شهرستان و شهرستان‌های دیگر با سرعت بیشتر هستیم.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم در مدت کوتاهی ساخت زمین‌های واگذاری شده آغاز و به سرعت پایان یابد.

نظری با اشاره به فتنه اخیر دشمن از علمای شیعه و اهل سنت و مردم بصیر تربت جام تشکر و قدردانی کرد و ادامه داد: دشمن طمع کرده بود وحدت شهرهای تلفیقی از جمله تربت جام را برهم بزند اما با حضور علما، نخبگان و مردم دارای بصیرت و فهیم این شهرستان و تکیه بر مبانی اعتقادی و اسلامی این توطئه خنثی و دشمن به اهداف شوم خود نرسیدو در این این راستا مردم بصیر و فهیم تربت جام مسیر تعالی و زندگی خود را ادامه می‌دهند و مهم‌ترین شاخص این شهرستان وحدت است‌.

استاندار خراسان رضوی با تکیه و الهام از فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به مردم تربت جام گفت: حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است. شما مردم بصیر توفیق داشتید برای دفاع از این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای بسیاری را تقدیم کنید. و همه ما مبتنی بر اعتقادات شهدای عزیزمان راه آنان را در حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد.

وی بیان کرد: ما مسئولین افتخار می‌کنیم که خدمتگزار مردم هستیم، یک زمانی بنا بر شرایط وظیفه خدمتگزاری این بود که در لباس رزم در دفاع مقدس شرکت کنیم و امروز هم ایجاب می‌کند در این مسئولیت خدمتگزار شما باشیم.

گفتنی است؛ در آئین واگذاری طرح نهضت ملی مسکن در تربت جام که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد تعداد دو هزار و ۸۳۰ واحد مسکونی واگذار شد.