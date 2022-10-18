به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره مراحل دومین روز از این رزمایش اظهار کرد: ما امروز برنامه ستون‌کشی و استقرار نیروهای خودمان را در منطقه رزمایش داریم که این بخش از ساعت ۶ صبح آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال انجام است.



وی افزود: عملیات‌های پیش‌بینی شده برای روز سوم نیز طبق برنامه از صبح فردا (چهارشنبه ۲۷ مهر) انجام می‌شود.



فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه در چه روزی به اوج خود خواهد رسید، بیان کرد: هر روز این رزمایش اوج آن است. دیروز که تجمع نیروها و تجهیزات را شاهد بودیم یک اوج بود و امروز هم که شاهد اعزام تجهیزات و ستون‌کشی به منطقه رزمایش هستیم.



سردار پاکپور تاکید کرد: ستون‌کشی یکی از مراحل بسیار سخت رزمایش است،. چرا که تجهیزات باید با یک نظم خاصی از محورها و جاده‌ها عبور کنند که ملاحظات خاص خود را دارد و تا عصر امروز نیز به لطف خدا به سلامتی انجام خواهد شد.



وی با بیان اینکه در دو روز آینده شاهد اوج عملیاتی رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه خواهیم بود، گفت: فردا یگان‌های زرهی، نیروی مخصوص، بالگردها و پهپادهای رزمی وارد عمل خواهند شد.