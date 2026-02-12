به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری عراق به نقل از سخنگوی فرمانده کل ارتش این کشور اعلام کرد که ۴۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان داعش به زندان های عراق منتقل شده اند.

بر اساس این گزارش، سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق همچنین گفت: ما از دولت‌های خارجی خواسته‌ایم که شهروندان خود را از میان تروریست‌ها خارج کنند، اما پاسخ ضعیف بوده است.

«صباح النعمان» امروز پنجشنبه اظهار داشت که انتقال اعضای داعش طبق محاسبات دقیق انجام شده است و استقرار آنها در زندان‌های عراق بدون هیچ مشکلی انجام شده است.

این مقام نظامی ارشد عراقی افزود: این تصمیم ناشی از تمایل به جلوگیری از فرار این تروریست‌ها از زندان‌های سوریه و اطمینان از تبدیل نشدن آنها به بمب ساعتی تهدیدکننده امنیت بود. بنابراین، تصمیم دولت جسورانه و مبتنی بر محاسبات دقیق و رویه‌های حساب‌شده برای انتقال و زندانی کردن آنها در زندان‌های عراق بدون هیچ مشکلی بود.

النعمان تصریح کرد: تعداد اعضای داعش منتقل شده به زندان‌های عراق به بیش از ۴۵۰۰ تروریست رسیده است و انتقال آنها با هماهنگی بین مقامات عراقی و ائتلاف بین‌المللی انجام شده است.

سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق همچنین گفت: نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق بارها از دولت‌های خارجی خواسته اند که اتباع خود را که تروریست هستند، خارج کرده و به کشورهایشان بازگردانند. این یک مسئولیت بین‌المللی است که سازمان ملل متحد نیز خواستار آن شده است، اما واکنش بین‌المللی به این خواسته بغداد همچنان ضعیف است.