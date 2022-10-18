به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن‌پست، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در ادامه تفکرات سلطه‌جویانه این کشور در سطح جهان، مدعی شد که آمریکا برای حصول اطمینان از تأمین منافع این کشور، باید قوانین و مقررات جهان را وضع کند.

بلینکن که در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا صحبت می‌کرد، توضیح داد که فناوری چگونه در قدرت سیاسی نقش کلیدی را ایفا کرده و بر حوزه‌های اقتصادی و نظامی تأثیر گذاشته است.

وزیر خارجه واشنگتن گفت: آمریکا باید آن طرفی باشد که به شکل دادن قوانین، هنجارها و استانداردهای مورد استفاده در فناوری، کمک می‌کند.

وی افزود: اگر ما نباشیم، اگر آمریکا سر میز نباشد، آنگاه کسی دیگر خواهد بود و در نتیجه قوانین به شکلی تدوین و وضع می‌شود که ارزش‌ها و منافع ما را منعکس نخواهد کرد.

بلینکن تاکید کرد: گزینه دیگر این است که هیچکس قوانین را وضع نکند و در این صورت، به‌جای داشتن جهانی منظم و تلاش برای بهره‌برداری از تمام پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم، وارد بلوا خواهیم شد.

دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به دفعات مدعی شده که منافع اصلی آمریکا، این کشور را ملزم می‌کند تا آنچه خود «نظم قانون‌محور» در جهان نامیده را اعمال و از آن دفاع کند.

بلینکن همچنین درباره موضع چین در قبال تایوان گفت: پکن به جای پیگیری شرایط فعلی که در مسیری مثبت شکل گرفته، به این نتیجه بنیادی رسیده که شرایط کنونی دیگر قابل قبول نیست و چین مصمم است تا مسیر الحاق (تایوان) را با سرعتی بیشتر دنبال کند.

وی ادعا کرد: اگر ابزار صلح‌آمیز جواب ندهد، آنگاه ابزار تهدید بکار گرفته شده و اگر این راه هم جواب ندهد، احتمالا پکن برای دستیابی به هدفش از زور و قوه قهریه استفاده خواهد کرد. این همان موضوعی است که شرایط کنونی را عمیقا مختل و تنش‌های شدیدی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد که آمریکا همچنان به حمایت از تایوان برای دفاع از خود ادامه خواهد داد و در ادامه مدعی شد که در عین حال، «اساسا» به سیاست «چین واحد» متعهد است و این یعنی واشنگتن به طور رسمی جزیره تایوان را به عنوان کشوری مستقل رسمیت نخواهد شناخت. وی همچنین از پکن خواست تا اختلافات خود با تایوان را به طور صلح‌آمیز حل و فصل کند.