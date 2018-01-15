نشست«سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی«سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان» به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

این نشست با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی و با نقد حجج الاسلام رضا برنجکار و محمدتقی سبحانی همراه است.

دبیری علمی نشست «سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان» به عهده بهرام دلیر است.

نشست علمی «سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان» چهارشنبه ۲۷ دی ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سالن فرهنگ واقع در قم، بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار می شود