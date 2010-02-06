کارشناس همکاری‌های بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به خبرنگار مهر در قم گفت: در این دیدار که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گزارشی از فعالیت‌های متنوع و متعدد علمی، پژوهشی و آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ارائه نمود که برای آیت‌الله سیستانی جالب توجه بود.



ابراهیم عباسی در ادامه گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در این گزارش، برگزاری همایش‌های بین‌المللی برای احیای آثار و معرفی شخصیت‌های بزرگ علمی شیعه را از جمله فعالیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد و گفت: که در راستای همین فعالیت‌ها، تاکنون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سه همایش بین‌المللی برگزار کرده است و اکنون تلاش‌ها برای برگزاری همایش بین‌المللی احیای آثار و معرفی شخصیت علمی علامه محمدحسین کاشف‌الغطاء متمرکز شده است که در این سفر مشغول آماده‌سازی مقدمات و زمینه‌های برگزاری این همایش هستیم.



عباسی گفت: آیت‌الله سیستانی در این دیدار ضمن طرح ضرورت مطالعه در زمینه ادوار فقهی، خواهان انجام تحقیقات جهت پر کردن خلأها و زدودن نقاط پنهان‌مانده در این زمینه شد.



این مرجع تقلید شیعه، تحقیق کتب پیشینیان را در صورتی مفید بر شمرده که همراه با دقت کافی، نیامیختن تحقیق با مطالب غیر مرتبط و کوشش در جهت کشف واقعیت‌های پنهان‌مانده، باشد.



آیت الله سیستانی همچنین در این دیدار، با توجه دادن به مکاتب فقهی، یادآور شده است: در مسیر تاریخ، پاره‌ای از مکاتب از بین رفتند که از جمله آنها مکتب یونس بن عبدالرحمان است.



گفتنی است، کنگره بین‌المللی "علامه محمدحسین کاشف‌الغطاء (ره)" سال آینده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.