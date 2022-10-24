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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

مهر گزارش می دهد؛

رشد ۳۰۰ درصدی تولید خودروی کامل/ تعداد خودروهای کف پارکینگ صفر شد

رشد ۳۰۰ درصدی تولید خودروی کامل/ تعداد خودروهای کف پارکینگ صفر شد

بررسی وضعیت تولید از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد که در این بازه زمانی ۴۶۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودروی کامل تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰۰ درصد رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۴۶۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودروی کامل تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۱۲ هزار و ۵۳۴ دستگاه بود رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بر همین اساس در این بازه زمانی تعداد خودروهای ناقص مانده در پارکینگ به صفر رسیده است در حالی که در مدت مشابه پارسال حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده بود.

همچنین خودروسازان بخش خصوصی در نیمه نخست امسال ۸۰ هزار و ۲۵۱ دستگاه خودرو تولید کردند که بیانگر رشد ۱۵ درصدی است.

همچنین در ۶ ماه نخست امسال تعداد ۵۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه وانت نیز تولید شده که نسبت به ۶ ماه نخست پارسال رشد ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این بازه زمانی یک‌هزار و ۳۹۰ دستگاه ون تولید شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد ۵۸۵ درصدی را تجربه کرده است.

در نیمه نخست امسال ۵۲۴ عدد اتوبوس در کشور تولید شده که رشدی معادل ۵۱ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

در این بازه زمانی ۱۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده نیز تولید شده است که بیانگر رشد ۱۸۲ درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته است.

بر این اساس، در مجموع تولید انواع خودرو در کشور از ابتدای سال تاکنون رشد ۸ درصدی یافته است.

کد مطلب 5615825
سمیه رسولی

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