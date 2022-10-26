تولید ۹ خودروی جدید داخلی/ خودروهای ناقص، تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله توکلی لاهیجانی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اصلاح صنعت خودرو در سه بخش طراحی شده که گام اول احیای ظرفیت موجود، گام دوم به روزرسانی پلتفرم و گام سوم هم تقویت ارتباطات جهانی است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت افزود: تعرفه‌ها همچنان مطابق دفترچه گمرک خواهد بود. در خصوص خودروهای اقتصادی تعرفه کمترین حالت ممکن خواهد بود و عرضه در بورس می‌تواند خودتنظیم گر باشد و بازار و تعرفه‌ها را تنظیم کند. در خصوص سایر هزینه‌های واردات تلاش شده در خصوص واردات خودروی اقتصادی کمترین هزینه وجود داشته باشد.

وی در مورد اعلام اسامی ۷ شرکت برای واردات خودرو هم گفت: واردات خودرو محدود به شرکت‌های اعلام شده نخواهد بود و شرکت‌های دیگری نیز به این فرآیند اضافه خواهند شد.

جزئیات تولید خودرو

توکلی در مورد تولید خودرو، اظهار کرد: از سال ۹۷ با شدت گرفتن تحریم‌ها تولید خودرو افت کرد و از تولید ۱.۴ میلیون دستگاه در سال به نصف کاهش یافته بود و از سوی دیگر به خاطر عدم واردات قطعات، تولید خودروهای ناقص هم افزایش یافته بود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت افزود: در هفت‌ماهه امسال ۶۲۶ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه پارسال (تولید خودروی ناقص و کامل) رشد ۱۲ درصدی نشان می‌دهد، با این حال مقایسه تولید خودروی کامل نشان‌دهنده رشد ۳۱۹ درصدی است.

توکلی اضافه کرد: نکته این است که امسال تولید خودروهای کامل در خودروسازان بزرگ افزایش یافته است و دیگر خودروها روانه پارکینگ نمی‌شوند.

قبلاً خودروهای ناقص هم جز آمار تولید ذکر می‌شد

وی در ادامه در مورد تولید خودروی کامل، گفت: در نیمه نخست امسال تولید خودروی کامل ۲۸۲ درصد رشد کرد؛ موضوع این است که در سالهای قبل خودروساز چگونه خودروهای ناقص را در آمار تولید ذکر می‌کرد؟

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر خودروهای کاملی که تولید شد، خودروهای ناقص مانده در پارکینگ‌ها نیز تکمیل شد؛ یعنی سهمی از انرژی خودروساز معطوف به تکمیل خودروهای ناقص شد. این اقدام یک اقدام نمایشی هم نبود و در واقعیت رخ داد.

وی افزود: انباشت خودرو در پارکینگ به منزله حبس نقدینگی خودروساز است که به دومینوی زیان انباشته شرکت دامن می‌زند. از سویی دیگر وقتی ظرفیت تولید خودروساز ۸۰۰ هزار دستگاه باشد اما تنها ۳۰۰ هزار خودرو تولید کند، هزینه‌های سربار نیز دو برابر می‌شود. بنابراین دپوی خودرو در پارکینگ هم اثر کیفی و هم اثر قیمتی دارد.

افزایش ۳۰ درصدی تحویل خودرو به مشتری

وی ادامه داد: تعداد خودروهای تحویل داده شده به مشتری در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافت و تعهدات خودروسازان کمتر شده است. سال گذشته در ایران خودرو ۲۱ هزار دستگاه در این مدت تولید شده بود که این رقم امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه خودروی کامل رسیده است. در بخش خصوصی هم علاوه بر دو خودروساز بزرگ تولید افزایش یافته است، به گونه‌ای که امسال تا پایان مهرماه ۹۶ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که پارسال در این مدت ۳۹ هزار خودرو در بخش خصوصی تولید شده بود.

توکلی اضافه کرد: رشد فروش ایران‌خودرو در سال جاری ۷۶ درصد بوده و سایپا ۹۴ درصد رشد فروش داشته است. همچنین همه خودروهای سایپا از قرعه‌کشی خارج شده است، اما هنوز قرعه‌کشی در ایران‌خودرو وجود دارد. عرضه خودرو در بورس کالا هم آغاز شده است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت به جزئیات تولید خودرو اشاره کرد و گفت: تولید خودروهای سواری در سال جاری با رشد ۷ درصد نسبت به سال قبل به ۵۴۵ هزار دستگاه رسیده است. در تولید وانت از رشد ۴۷ درصد برخوردار شد. تولید ون از ۳۰۰ دستگاه سال گذشته، امسال با رشد ۴۵۴ درصد به ۱۷۰۰ خودروی ون رسیده، در تولید اتوبوس و مینی‌بوس هم از ۳۷ رشد برخوردار شده است. در خودروهای سنگین رشد تولید در سال جاری ۱۷۸ درصد بود که در این مدت ۱۵ هزار و ۸۹۳ دستگاه خودروی سنگین تولید شد.

توکلی به تولید موتورسیکلت در سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال ۲۳۹ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. همچنین با توجه به اینکه موتورسیکلت‌ها نقش مهمی در آلودگی هوا دارند، تولید باکیفیت مدنظر قرار گرفته است.

تولید ۹ خودروی جدید داخلی

وی همجنین به طراحی پلت فرم‌های جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس پلت فرم‌های جدیدی که طراحی شد سال آینده ۹ محصول جدید خواهیم داشت. هزینه کردن روی پلت فرم‌های قدیمی منطقی نبود.

به گفته توکلی اسامی خودروهای جدید به شرح زیر است.

۱- واریانت نخست خودروی اقتصادی سایپا بر پایه پلتفرم خودروی اقتصادی مشترک سایپا و ایران خودرو

۲- خودروی ری را (کراس اور پلتفرم اختصاصی ایران خودرو)

۳- خودروی اختصاصی پارس خودرو p۹۰ بر پایه پلتفرم به‌روز شده ال ۹۰ و قطعات کاملاً بومی

۴- خودروی آریای اتومات (بر پایه مگا پلتفرم اختصاصی سایپا)

۵- خودرو TF۲۱ بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایران خودرو

۶- خودروی اطلس بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۷- خودروی سهند بر پایه پلتفرم به‌روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۸- وانت آریسان سه منطبق بر استانداردها شرکت ایران خودرو

۹- وانت اختصاصی گروه سایپا منطبق بر استانداردها و فیس لیفت‌های محصولات جاری (مدل‌های سال) به منظور ارتقا استانداردها.