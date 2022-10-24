مدیریت تعطیلی مدارس بر اثر شیوع آنفلوانزا با آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا استان قزوین اظهار کرد: امروز شرایط بیماری کرونا در استان قزوین به وضعیت کم خطر تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شاهد افزایش ابتلاء به بیماری آنفلوانزا در استان قزوین هستیم، افزود: کمبود داروهایی همچون سرم یک چالش کشوری است که امیدواریم با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی هرچه سریع‌تر رفع شود.

استاندار قزوین با تاکید بر اینکه در شرایط اوج ابتلاء به آنفلوانزا قرار داریم، اضافه کرد: باید زمینه قطع ابتلاء در جامعه جدی گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با لزوم قطع زنجیره ابتلاء و همچنین تأمین نیازهای درمانی و ثبات مدارس و همچنین آسیب ندیدن شرایطی که امروز و بعد از مدیریت کرونا شاهد آن هستیم نیاز است دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص آنفلوانزا در سطح استان رعایت شود.

اعلایی ادامه داد: مدیریت تعطیلی مدارس بر عهده آموزش و پرورش است و در صورت مشاهده بحران در مدرسه و یا کلاس نسبت به تعطیلی آن اقدام شود.

وی عنوان کرد: اگر شرایط ابتلاء به آنفلوانزا به سمت خروج از کنترل نزدیک شد در رابطه با تعطیلی تصمیم جدی گرفته شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه رسانه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به اطلاع رسانی در زمینه آنفلوانزا و نحوه پیشگیری از ابتلاء تصمیم اطلاع رسانی کنند، تاکید کرد: موانع تأمین دارو و نگاه‌های پزشکی در این زمینه نیز برای مردم تشریح شود.

وی در پایان یادآور شد: والدین در صورت مشاهده علائم ابتلاء به بیماری در کودکان نسبت به حضور فرزندان در مدارس خودداری کرده و آموزش و پرورش هم حساسیت‌های ویژه‌ای نخواهد داشت.