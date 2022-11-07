دکتر علیرضا کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای مرحله اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ از ۸ آبان آغاز شده است و پس از ارائه فرصت مجدد، فرصت ثبت نام تا چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ تمدید شده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از ۷۷۰ هزار داوطلب تاکنون در سه گروه آزمایشی اصلی: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و دو گروه شناور: هنر و زبان‌های خارجی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دوره اول خبر داد.

وی افزود: فرصت ثبت نام در مرحله اول کنکور ۱۴۰۲ ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و این فرصت تمدید نمی‌شود.

کریمیان یادآورشد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نوبت برگزار می‌شود که ثبت‌نام دوره اول هم اکنون در حال انجام است و آزمون نوبت اول صبح و بعدازظهر ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

مشاور رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبان لازم است قبل از اقدام به ثبت نام، دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین اطلاعیه ثبت‌نام و شرایط و ضوابط شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت اول) که در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شده است را به دقت مطالعه کنند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید