اعلام مواد و ضرایب آزمون دروس اختصاصی در کنکور ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور ۱۴۰۲ با چهار تغییر مهم دو بار برگزاری در سال، حذف زیرگروه ها، تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی از کنکور برگزار می شود.

برای آشنایی هر چه بیشتر داوطلبان، سلسله اخبار ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۲ منتشر می شود.

انتخاب گروه آزمایشی

هر فرد بدون در نظر گرفتن نوع مدرک تحصیلی نظام آموزشی (دیپلم نظام آموزشی جدید (نظام ۶-۳-۳)، دیپلم نظام قدیم یا مدرک پیش دانشگاهی)، در هریک از گروه های آزمایشی «علوم ریاضی و فنی»، «علوم تجربی»، «علوم انسانی»، «هنر» و «زبان های خارجی» مجاز به ثبت نام است.

هر فرد علاوه بر ثبت نام در یکی از گروه های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی یا علوم انسانی)، در صورت تمایل می تواند در یک یا هر دو گروه آزمایشی زبان های خارجی و هنر نیز ثبت نام کند.

فرد نمی تواند در دو گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) ثبت نام کند. به عبارت دیگر مجاز به شرکت در دو گروه اصلی و دو ثبت نام جداگانه نیست.

مواد و ضرایب آزمون اختصاصی

سوالات دروس تخصصی در سطح اطلاعات علمی کتاب های مربوط به نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ طرح می شود.

در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۲-۱ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده ساخته می شود.

جدول مواد آزمون دروس اختصاصی و ضرایب آن در هر گروه آزمایشی

گروه آزمایشی ضرایب دروس علوم ریاضی و فنی ریاضی: ۱۲. فیزیک: ۹. شیمی: ۷ علوم تجربی زیست شناسی: ۱۲. فیزیک: ۷. شیمی: ۹. ریاضی: ۷. زمین شناسی: ۱ علوم انسانی ریاضی: ۶. زبان و ادبیات فارسی: ۸. علوم اجتماعی: ۵. روانشناسی: ۲. زبان عربی: ۵. تاریخ و جغرافیا: ۵. فلسفه و منطق: ۵. اقتصاد: ۲ هنر درک عمومی هنر: ۱۲. درک عمومی ریاضی - فیزیک: ۵. خلاقیت تصویری و تجسمی: ۳ زبان های خارجی زبان تخصصی: ۱

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون بهیاری - ویژه دیپلمه های بهیاری با ضریب ۴ و تاثیر قطعی لحاظ می شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می شود.

تبصره: در هر یک از نوبت های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می دهند.

در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.

فقط داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته های گروه هنر به جز این ۱۴ مجموعه رشته آزمون عملی ندارد.

رشته های دارای آزمون عملی گروه هنر در کنکور

مجموعه عنوان رشته ۲ نقاشی. ارتباط تصویری. طراحی پارچه. طراحی لباس. آموزش هنر. گرافیک ۳ طراحی صنعتی ۴ ادبیات نمایشی ۵ مجسمه سازی ۶ نوازندگی موسیقی ایرانی ۷ نوازندگی موسیقی جهانی ۸ کتابت نگارگری ۹ آهنگسازی ۱۰ بازیگری ۱۱ طراحی صحنه ۱۲ نمایش عروسکی ۱۳ عکاسی ۱۴ سینما

در گروه آزمایشی زبان های خارجی آزمون اختصاصی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند.

داوطلبانی می توانند رشته محل های مربوط به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کد رشته محل های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند.

برای انتخاب رشته محل های مربوط به سایر زبان های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.