اعلام جزئیات ثبت نام در مرحله اول کنکور ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان جمالی امروز ۷ آبان در نشست خبری سازمان سنجش درباره جزئیات کنکور سراسری ۱۴۰۲ گفت: داوطلبان باید در صفحه اول سیستم جامع آزمون سراسری یک شماره موبایل ثابت و بدون تغییر ثبت کنند تا رمز ورود به سیستم و کد ۶ رقمی برای ثبت نام در اختیار داوطلب قرار گیرد.

وی افزود: اطلاعات هویتی داوطلبان با استفاده از کد ملی و به کمک سامانه ثبت احوال در سیستم درج می شود و برای اتباع که کد ملی ندارند نیز پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

جمالی اظهار داشت: پس از ثبت نهایی امکان نهایت ۵ بار ویرایش اطلاعات سوابق تحصیلی برای داوطلب فراهم است. تمام اطلاعات سوابق تحصیلی به داوطلب نشان داده می شود. همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز آزمون از جمله سهمیه ها برای داوطلب نمایش داده می شود که در صورت صحت فرد آن را تایید می کند. داوطلب پس از تایید همه اطلاعات و پرداخت حق ثبت نام و ثبت عکس کد تایید ۱۶ رقمی را دریافت می کند.

وی گفت: دریافت کد ۱۶ رقمی و پرینت نهایی از تمامی اطلاعات داوطلب به منزله تکمیل ثبت نام است. داوطلبی که کد ۱۶ رقمی دریافت نکند ثبت نام خود را تکمیل نکرده است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش یادآور شد: تمامی داوطلبان چه خود شخصاً اطلاعات را تکمیل می کنند و چه در مراکزی همچون کافی نت ثبت نام می کنند باید از دریافت کد نهایی ثبت نام مطمئن شوند. اطلاعات مهمی مانند سوابق سه سال آخر تحصیلی، سهمیه، استان و شهر محل تحصیل و محل آزمون باید با دقت تکمیل شوند.

وی گفت: کد سوابق تحصیلی به صورت مستقیم از آموزش و پرورش گرفته می شود و برای داوطلب نمایش داده می شود و در صورتی که صحیح نباشد داوطلب می تواند با مراجعه به آموزش و پرورش آن را اصلاح کند.

جمالی اظهار داشت: پس از برگزاری دو مرحله کنکور سراسری ۱۴۰۲، نمره کل افراد به همراه سوابق تحصیلی برای انتخاب رشته داده می شود. داوطلبان در مردادماه انتخاب رشته می کنند و نتایج نهایی همچون سنوات گذشته در اواخر شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام می شود.