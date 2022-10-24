به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله مرادی در آئین افتتاح نخستین مدرسه دیپلم محیط‌بانی که با حضور جمعی از مدیران محیط زیست، آموزش و پرورش، مقام‌های استان و دانش‌آموزان رشته دیپلم محیط‌بانی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این رشته گفت: این اتفاق مبارک حاصل آینده‌نگری، هم‌اندیشی، تعامل و برنامه‌ریزی سازمان حفاظت محیط زیست و دغدغه‌مندی همکاران وزارت آموزش و پرورش است.

وی تحقق آرمان‌های محیط زیستی دولت مردمی را با کار شبانه‌روزی و مضاعف و ایجاد حس هم‌دلی دانست و افزود: ایران امروز کشوری مقتدر است که باوجود هجمه عظیم دشمنان از همه امتحانات سربلند بیرون آمده است و روزهای نویدبخش و پرباری پیش رو خواهیم داشت.

مرادی دانش آموزان ورودی دوره اول رشته محیط بانی را نقطه تاریخی و آغازی شکوهمند برای محیط زیست کشور دانست و افزود: انتخاب رشته محیط‌بانی توسط این دانش آموزان نشانه هوشمندی آن‌ها است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از همکاری، پیگیری‌ها و تلاش مجدانه وزارت آموزش و پرورش تقدیر کرد و گفت: با تأسیس رشته محیط‌بانی گامی بنیادی برای تحقق محیط زیست مطلوب برداشته‌ایم.

مرادی با خطاب قرار دادن تعداد ۱۵ دانش آموز این رشته که با لباس فرم محیط‌بانی در مراسم حضور داشتند گفت: با توجه به دروسی که در این دوره برای شما تدریس می‌شود در آینده به معلمانی تأثیرگذار در جامعه تبدیل خواهید شد و به واسطه دانشی که کسب خواهید کرد در آینده از اهمیت دانش محیط‌بانی بیشتر خواهیم شنید.

وی دانش‌آموزان این رشته را بزرگان آینده محیط زیست دانست و گفت: به لطف الهی با وجود شما دانش‌آموزان ساعی، کوشا و دلسوز شاهد اعتلای محیط زیست کشور خواهیم بود.

در این مراسم کلیپ دیپلم رشته محیط بانی برای آشنایی حضار و دانش آموزان با این رشته به نمایش در آمد و ۱۵ نفر از دانش آموزان که با لباس محیط‌بانی حضور داشتند؛ با اعلام خرسندی از ثبت نام در این رشته، ابراز امیدواری کردند تا با فراگیری آموزش‌های لازم، برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور مفید باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، فرماندار زرقان و مدیرکل دفتر فنی حرفه‌ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش از دیگر سخنرانان آئین افتتاحیه دیپلم محیط بانی بودند.

گفتنی است با افتتاحیه رشته دیپلم محیط‌بانی، این رشته به صورت آزمایشی هم‌زمان در استان‌های فارس و خوزستان از مقطع دوم دبیرستان تا دیپلم به مدت سه سال تدریس خواهد شد.